Confirmado: Expoece 2025 será no Parque de Exposições César Cals

Boa notícia! A mais antiga exposição agropecuária do estado do Ceará -- a Expoece – manterá seu endereço em 2025. Sua 69ª edição será realizada no seu local tradicional, o parque de exposições Governador César Cals, no bairro São Gerardo, na região Oeste de Fortaleza.

Entre os dias 09 e 16 de novembro, a Expoece – Exposição Agropecuária e Industrial do Estado do Ceará -- fechará o calendário anual dos maiores eventos do agro cearense. A Expoece segue sendo o principal evento do Ceará em número de animais expostos para o público em geral. Entre bovinos, equinos, caprinos e ovinos foram mais de cinco mil no ano passado de 2024.

A familiar Expoece é promovida pela Associação dos Criadores do Ceará (ACC), que tem sede no mesmo parque onde a exposição é realizada desde o longínquo ano de 1954. Não à toa, a Expoece ganhou sua própria lei e foi declarada, pelo governador Elmano de Freitas, como de Relevante Interesse Cultural Imaterial do Estado do Ceará.

“Como presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura Familiar, Pecuária e Pesca e ex-Secretário de Desenvolvimento Agrário do Ceará, sei da imensa importância da Expoece para nossa economia, cultura e ciência. É uma das maiores vitrines da agropecuária brasileira nas regiões Norte e Nordeste, pois reúne negócios, tecnologias e novidades do setor. Por isso, a Assembleia Legislativa aprovou a Lei 19.093, de minha autoria, reconhecendo a Expoece como patrimônio cultural imaterial do Estado”, como destaca o deputado estadual De Assis Diniz.

A Expoece é considerada a terceira maior exposição agropecuária da região Nordeste, atrás apenas de outras duas exposições realizadas nos estados da Bahia e do Rio Grande do Norte. Por isso, durante uma semana inteira, de domingo a domingo, expositores do Ceará e de outros estados deverão participar da exposição cearense.

Entre as novidades da próxima edição da Expoece incluem-se o retorno de duas competições nacionais: o Circuito Nacional da Raça Bovina Jersey e o Circuito Nacional da Raça Caprina Boer. Nas duas competições, serão avaliados e premiados os melhores exemplares das respectivas raças, em diversas categorias com o objetivo de promover a troca de conhecimentos e a comercialização dos animais entre os criadores.

AGRO PARQUE DO EUSÉBIO

A Associação dos Criadores do Ceará (ACC) está participando ativamente do projeto da Federação da Agricultura e Pecuária (Faec) e do governo do estado do Ceará que prevê a construção do Agro Parque, um equipamento multiuso que deverá ser instalado no terreno ocupado hoje pelo Autódromo Virgílio Távora, no município do Eusébio, na região metropolitana de Fortaleza.

De acordo com o governador Elmano de Freitas, o parque de exposições Governador César Cals deverá ser negociado em breve com a iniciativa privada, por meio de um edital de permuta em elaboração pela Procuradoria-Geral do Estado do Ceará (PGE-CE).