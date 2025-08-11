Embraer chega à Ásia e projeta o futuro das aeronaves
Empresa brasileira promoveu em Singapura um evento que reuniu companhias aéreas da região Ásia-Pacífico
Na cidade-estado de Singapura, a Embraer – gigante brasileira do setor da indústria eronáutica -- promoveu, no fim de semana passado um seminário que reuniu as empresas aéreas da região Ásia-Pacífico. No evento foram apresentadas plataformas que revelaram os novos perfis de viajantes e as oportunidades criadas tanto para companhias aéreas quanto para os diferentes tipos de aeronaves, como as famílias E-Jets e E-Jets E2, as aeronaves regionais e as de menor porte.
A Embraer estima uma demanda global de 10.500 jatos e turboélices com menos de 150 assentos nos próximos 20 anos. Desse total, uma demanda de 3.390 unidades (33,2%) provém da Ásia-Pacífico, incluindo a China. As informações foram divulgadas no último relatório de perspectivas de mercado, divulgado no último mês de junho.
Os jatos executivos, os chamados jatinhos, continuam a construir um forte histórico na região asiática com seu alto desempenho, eficiência e confiabilidade. São 14 companhias aéreas em sete países que já selecionaram jatos da família de aeronaves da Embraer. Cerca de 200 jatos da Embraer operam em toda a Ásia-Pacífico, incluindo a China.
Em agosto do ano passado, a Virgin Australia encomendou oito aviões E190-E2s para operações de fretamento na Austrália Ocidental e, neste ano, a All Nippon Airways (ANA) encomendou 15 E190-E2s com opção para mais cinco, para aprimorar a conectividade da companhia aérea no Japão. Ambas as companhias aéreas serão as primeiras operadoras dos E2s em seus respectivos países.
