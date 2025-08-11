Embraer chega à Ásia e projeta o futuro das aeronaves

Na cidade-estado de Singapura, a Embraer – gigante brasileira do setor da indústria eronáutica -- promoveu, no fim de semana passado um seminário que reuniu as empresas aéreas da região Ásia-Pacífico. No evento foram apresentadas plataformas que revelaram os novos perfis de viajantes e as oportunidades criadas tanto para companhias aéreas quanto para os diferentes tipos de aeronaves, como as famílias E-Jets e E-Jets E2, as aeronaves regionais e as de menor porte.

A Embraer estima uma demanda global de 10.500 jatos e turboélices com menos de 150 assentos nos próximos 20 anos. Desse total, uma demanda de 3.390 unidades (33,2%) provém da Ásia-Pacífico, incluindo a China. As informações foram divulgadas no último relatório de perspectivas de mercado, divulgado no último mês de junho.