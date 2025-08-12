Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Tarifaço: exportadores cearenses correm por novos mercados

No Ceará, está ameaçado o emprego de 70 mil pessoas na área da pesca, 50 mil na do caju e 170 mil na cera de carnaúba

Escrito por
Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
(Atualizado às 07:49)
Egídio Serpa
Legenda: As exportações cearenses de mel de abelha, castanha de caju e cera de carnaúba estão suspensas por causa do tarifaço
Foto: Natinho Rodrigues

Ontem, reuniram-se 21 empresários da indústria e da agropecuária do Ceará. Eles passaram em revista a difícil situação em que se encontram alguns importantes setores da economia estadual castigados – esta é a expressão correta – pelo tarifaço de 50% imposto pelo governo dos Estados Unidos a produtos brasileiros exportados para o mercado norte-americano.

De acordo com a Federação das Indústrias (Fiec), só o setor de pescados, que exporta quase tudo para os Estados Unidos, dá emprego direto a cerca de 70 mil pessoas, incluindo os pescadores, a tripulação das embarcações e o pessoal em terra. Por sua vez, a agroindústria da castanha de caju emprega, na sua produção e no seu beneficiamento, mais de 50 mil pessoas. E a cera de carnaúba abriga outros 170 mil trabalhadores. 

“Como se vê, é uma engrenagem que não pode e nem deve parar, pois é essencial para a economia cearense”, como diz o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante. 

Seu colega da Federação da Agricultura e Pecuária (Faec), Amílcar Silveira, que será eleito em outubro segundo vice-presidente da Confederação Nacional da Agricultura (CNA), disse ontem à coluna que o trabalho conjunto das duas maiores entidades empresariais do Ceará caminha em perfeita sintonia com o esforço do governador Elmano de Freitas, que é voltado para dois objetivos: ampliar os setores excluídos do tarifaço e evitar que haja desemprego. 

“O governador Elmano tem sido expedito no encaminhamento das providências junto ao vice-presidente Geraldo Alkcmin, que tem o comando dessa operação de emergência. Ao mesmo tempo, ele, com o apoio do Poder Legislativo, já tornou legais as medidas que, no âmbito do governo estadual, serão adotadas para acudir as empresas atingidas pelo tarifaço”, disse Amílcar. 

Na área da indústria, a preocupação da liderança da Fiec é com os setores já mencionados. Atentem para esta informação: de janeiro a setembro de 2019, o Ceará exportou 28,3 milhões de pares de calçados, o equivalente a US$ 173,58 milhões. Anotem: quase 60% dessa produção foram registrados no município de Sobral, onde a Grendene tem sete unidades industriais, empregando cerca de 20 mil pessoas. Outro detalhe: mais da metade desse volume exportado foi para o mercado consumidor norte-americano, o que revela a extraordinária importância da relação comercial do Brasil com os Estados Unidos, e vice-versa.  

Como se observa, a indústria de calçados e a de beneficiamento do pó de carnaúba, da amêndoa do caju e dos pescados, incluindo os chamados peixes vermelhos, como o pargo, agregam valor ao produto exportado, e aqui está a diferença, pois eles valem mais em dólar, gerando divisas para o Ceará e a sua economia. É por este motivo econômico e, também, pelo motivo social expressado no número de empregos mantidos pela atividade produtora e exportadora que a Faec, a Fiec e o governo estadual estão, mais uma vez, de mãos dadas. Esse time tripartite enfrenta um problema que se tornou azedo pelo conteúdo político que o presidente Donald Trump inseriu no primeiro parágrafo de sua Ordem Administrativa que estabeleceu o tarifaço. Sem essa pitada da política, não teria havido o tarifaço, ou seja, o Brasil teria sido apenado com uma tarifa média de 15%, como o foi a maioria dos países. 

Para além das grandes empresas cearenses torturadas pelo tarifaço de Trump, há, ainda, no setor do agro, os pequenos produtores de mel de abelha, de flores e plantas ornamentais, de tilápia e de manga, que agora estão dedicados ao trabalho de abertura e conquista de novos mercados, para o que se socorrem do Sebrae-Ceará. Como é na dificuldade que se revelam os fortes, é muito possível que, ao fim e ao cabo desta difícil e penosa jornada, surjam os que, tendo usado o engenho e a arte, serão saudados como heróis da criatividade. 

Este é um período de provação do empresariado brasileiro, tenha ele o porte que tiver. Algumas empresas do agro do Centro Oeste e do Sudeste brasileiros já estão abrindo novos mercados na Ásia, onde está a China, cuja indústria manufatureira tem excedentes que são exportados a preço menor do que o custo de produção, e não há como competir com eles desta maneira.   

O que o Brasil exporta para os Estados Unidos é muito importante para a indústria e o serviço de lá. Chegará um momento em que o governo norte-americanos terá de rever seu tarifaço. Esta é a esperança dos brasileiros. 

Veja também

teaser image
Egídio Serpa

Fortaleza tem frota de 43 helicópteros, 31 de empresários

teaser image
Egídio Serpa

Reforma Tributária vai além da área fiscal. Saiba por que

teaser image
Egídio Serpa

Embraer chega à Ásia e projeta o futuro das aeronaves