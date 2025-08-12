Fortaleza tem frota de 43 helicópteros, 31 de empresários
Uma informação Interessante: a cidade de Fortaleza tem hoje uma frota de 43 helicópteros, 12 dos quais pertencem à Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas, o Ciopaer, organismo vinculado à Polícia Militar do Governo do Estado, os quais são utilizados em operações policiais e no resgate e transporte de pessoas em situação de absoluta emergência.
Os 31 helicópteros restantes pertencem a empresas e empresários que atuam nos diferentes setores da economia estadual. Trata-se de uma das maiores frotas de helicópteros do país; a maior delas está localizada na cidade de São Paulo, que conta com 410 dessas aeronaves, constituindo a segunda maior frota do mundo, superando a de Nova Iorque, segundo informa o Google.
Eis alguns empresários cearenses donos de helicópteros: a família Dias Branco é dona de um helicóptero biturbinado, ou seja, com duas turbinas, fabricado pela italiana Agusta, que, por seu peso e tamanho (pode transportar até 10 pessoas) não pousa nos helipontos dos edifícios de Fortaleza;
O empresário Raimundo Delfino Filho, controlador do Grupo Santana Textiles, tem, também, um helicóptero Agusta, biturbinado, que pode transportar 8 pessoas (seis passageiros e dois pilotos). Ele faz decolagens na vertical em pleno sol e calor do meio-dia, como fez recentemente no sertão de Quixadá com ocupação completa;
O industrial Beto Studart tem um belo helicóptero do modelo T2 fabricado pela gigante europeia Airbus, que pousa e decola diariamente do heliponto do seu edifício BS Design, na Aldeota. É um modelo luxuoso com os mais avançados equipamentos da aviônica;
Outros empresários como Fernando Cirino e Gentil Linhares têm helicópteros do modelo Esquilo, fabricado em Itajubá, em Minas Gerais, pela Helibrás, que é a subsidiária brasileira da europeia Airbus. Detalhe: todos esses helicópteros têm ar condicionado.
Hoje, o helicóptero é o meio de transporte usado pelos grandes empresários para seus deslocamentos nas cidades. Nos próximos dois anos, começarão a sobrevoar as cidades brasileiras e mundiais o já chamado carro voador. A Embraer fabricará no Brasil um modelo denominado e-Vitol, que já tem mais de duas mil encomendas.
