Fortaleza tem frota de 43 helicópteros, 31 de empresários

Uma informação Interessante: a cidade de Fortaleza tem hoje uma frota de 43 helicópteros, 12 dos quais pertencem à Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas, o Ciopaer, organismo vinculado à Polícia Militar do Governo do Estado, os quais são utilizados em operações policiais e no resgate e transporte de pessoas em situação de absoluta emergência.

Os 31 helicópteros restantes pertencem a empresas e empresários que atuam nos diferentes setores da economia estadual. Trata-se de uma das maiores frotas de helicópteros do país; a maior delas está localizada na cidade de São Paulo, que conta com 410 dessas aeronaves, constituindo a segunda maior frota do mundo, superando a de Nova Iorque, segundo informa o Google.

Eis alguns empresários cearenses donos de helicópteros: a família Dias Branco é dona de um helicóptero biturbinado, ou seja, com duas turbinas, fabricado pela italiana Agusta, que, por seu peso e tamanho (pode transportar até 10 pessoas) não pousa nos helipontos dos edifícios de Fortaleza;

O empresário Raimundo Delfino Filho, controlador do Grupo Santana Textiles, tem, também, um helicóptero Agusta, biturbinado, que pode transportar 8 pessoas (seis passageiros e dois pilotos). Ele faz decolagens na vertical em pleno sol e calor do meio-dia, como fez recentemente no sertão de Quixadá com ocupação completa;

O industrial Beto Studart tem um belo helicóptero do modelo T2 fabricado pela gigante europeia Airbus, que pousa e decola diariamente do heliponto do seu edifício BS Design, na Aldeota. É um modelo luxuoso com os mais avançados equipamentos da aviônica;