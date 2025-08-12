Ceará, com duas fábricas, é o maior do Nordeste em latas de alumínio

No ano passado de 2024, o setor brasileiro de latas de alumínio para bebidas alcançou o maior volume de vendas da história, com 34,8 bilhões de unidades comercializadas, o que representa um crescimento de 7,6% em relação a 2023. A performance reforça a relevância dessa embalagem no consumo nacional e sua eficiência no reaproveitamento de materiais, com índice de reciclagem acima de 95% mantido há mais de 15 anos.

E o que o Ceara tem a ver com isto? Tem, sim.

Das 25 fábricas de latas de alumínio em operação no Brasil, duas estão localizadas em Maracanaú, no Ceará. Ambas pertencem à Canpack, multinacional polonesa e associada fundadora da Abralatas. As duas unidades industriais cearenses produzem, separadamente, o corpo e a tampa das latas, atendendo a demanda de diferentes regiões do mercado nacional.

O Ceará integra um polo de fábricas importantes para o mercado de bebidas. No setor cervejeiro, são 22 cervejarias registradas no Ceará e 34 cachaçarias, ocupando a segunda posição no Nordeste.

Considerando as bebidas não alcoólicas, no segmento de agroindústrias dedicadas à produção de água, água de coco, sucos e polpas de frutas, o estado ocupa a segunda colocação nacional, com 273 estabelecimentos em operação.

Segundo o presidente executivo da Abralatas, Cátilo Cândido, a diversidade produtiva impulsiona a indústria.