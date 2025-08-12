Ceará, com duas fábricas, é o maior do Nordeste em latas de alumínio
Essa embalagem bateu recorde no ano passado, fabricando e vendendo 38,4 bilhões de unidades – 7,6% a mais do que em 2023
No ano passado de 2024, o setor brasileiro de latas de alumínio para bebidas alcançou o maior volume de vendas da história, com 34,8 bilhões de unidades comercializadas, o que representa um crescimento de 7,6% em relação a 2023.
A performance reforça a relevância dessa embalagem no consumo nacional e sua eficiência no reaproveitamento de materiais, com índice de reciclagem acima de 95% mantido há mais de 15 anos.
E o que o Ceara tem a ver com isto? Tem, sim.
Das 25 fábricas de latas de alumínio em operação no Brasil, duas estão localizadas em Maracanaú, no Ceará. Ambas pertencem à Canpack, multinacional polonesa e associada fundadora da Abralatas. As duas unidades industriais cearenses produzem, separadamente, o corpo e a tampa das latas, atendendo a demanda de diferentes regiões do mercado nacional.
O Ceará integra um polo de fábricas importantes para o mercado de bebidas. No setor cervejeiro, são 22 cervejarias registradas no Ceará e 34 cachaçarias, ocupando a segunda posição no Nordeste.
Considerando as bebidas não alcoólicas, no segmento de agroindústrias dedicadas à produção de água, água de coco, sucos e polpas de frutas, o estado ocupa a segunda colocação nacional, com 273 estabelecimentos em operação.
Segundo o presidente executivo da Abralatas, Cátilo Cândido, a diversidade produtiva impulsiona a indústria.
“Com crescimento, em média, de 8% ao ano, cada nova bebida envasada na lata de alumínio fomenta o avanço de toda a nossa indústria, trazendo impacto positivo no desenvolvimento econômico. A multiplicidade de marcas e sabores gera escala e dinamiza o setor, ao mesmo tempo que contribui com o modelo de economia circular. O Ceará se tornou fundamental para o mercado de latas”, diz Cândido
Nesta semana, Cátilo Cândido cumpriu agenda institucional em Fortaleza. Além de reforçar a importância do Ceará como elo estratégico para o desenvolvimento do setor no Nordeste e no Brasil, a visita foi uma oportunidade para apresentar iniciativas da entidade em andamento, como a nova edição do concurso “A Lata Mais Bonita do Brasil”, que valoriza o design, a inovação e a circularidade da embalagem mais reciclada do país.
