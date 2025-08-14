Grupo Marquise anuncia seus novos CEOs

Um dos maiores conglomerados empresariais do país, atuando em setores como infraestrutura, ambiental, imobiliário e shopping centers, o Grupo Marquise, com sede em Fortaleza, acaba de anunciar a transição planejada da liderança dos seus fundadores.

A partir deste mês, os executivos Carla Pontes e Paulo Marcelo Santana assumirão o comando do Grupo como os novos CEOs, mantendo o modelo de gestão compartilhada que pautou a história da companhia nos últimos 50 anos. Os fundadores José Carlos Pontes e Erivaldo Arraes passam, agora, a dedicar-se integralmente ao Conselho Consultivo da companhia em funções estratégicas.

Carla, graduada em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGC) e mestrado pela Harvard Business School (EUA), com passagens pelo banco Santander e pela Ernst&Young, construiu sua trajetória no grupo atuando como executiva antes de integrar o seu Conselho, do qual agora se afasta para se dedicar à nova função.