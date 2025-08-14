Grupo Marquise anuncia seus novos CEOs
Carla Ponte e Paulo Marcelo Santana substituirão os pais no comando de uma das maiores corporações do Brasil, com sede em Fortaleza e atuação nacional
Um dos maiores conglomerados empresariais do país, atuando em setores como infraestrutura, ambiental, imobiliário e shopping centers, o Grupo Marquise, com sede em Fortaleza, acaba de anunciar a transição planejada da liderança dos seus fundadores.
A partir deste mês, os executivos Carla Pontes e Paulo Marcelo Santana assumirão o comando do Grupo como os novos CEOs, mantendo o modelo de gestão compartilhada que pautou a história da companhia nos últimos 50 anos. Os fundadores José Carlos Pontes e Erivaldo Arraes passam, agora, a dedicar-se integralmente ao Conselho Consultivo da companhia em funções estratégicas.
Carla, graduada em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas (FGC) e mestrado pela Harvard Business School (EUA), com passagens pelo banco Santander e pela Ernst&Young, construiu sua trajetória no grupo atuando como executiva antes de integrar o seu Conselho, do qual agora se afasta para se dedicar à nova função.
Paulo Marcelo, graduado em Finanças e Contabilidade pela Northastern University, de Boston (EUA), com mestrado em Análise de Dados Aplicada aos Negócios pela Columbia University, de New York (EUA), iniciou sua carreira no Grupo Marquise como trainee e, mais recentemente, atuou como conselheiro, acumulando profundo conhecimento do negócio e da cultura organizacional da companhia. O Conselho Consultivo, integrado por sete membros — incluindo executivos independentes oriundos do mercado —, tem tido papel relevante no fortalecimento da governança corporativa da corporação.
A mudança no comando do Grupo Marquise é parte de um processo consistente de fortalecimento da governança corporativa que vem sendo conduzido nos últimos anos e incluiu a criação do Conselho Consultivo, Conselho de Família e um plano estruturado de sucessão, reforçando a visão de longo prazo e a continuidade dos negócios.
