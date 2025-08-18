Boletim Focus reduz inflação para 4,95% em 2025

Mais uma vez, o Boletim Focus, do Banco Central, divulgado nesta segunda-feira, trouxe previsão de queda da inflação, agora para a casa de 4,95%. Na semana passada, a projeção era de 5,05%.

O economista André Matos, CEO da MA7, empresa que atua no mercado financeiro, analisou assim as novas projeções do boletim, que é elaborado pelo BC com base nas opiniões de 100 economistas de instituições do mercado. Ele comenta:

“O Boletim Focus desta segunda-feira trouxe novas revisões do mercado. A expectativa de inflação para 2025 recuou novamente e agora está em 4,95%, marcando a 12ª queda consecutiva. Para os anos seguintes, praticamente nada mudou: 4,40% em 2026, 4% em 2027 e 3,80% em 2028.

“Já as projeções para câmbio, PIB e Selic seguem estáveis, com o dólar no fim de 2025 em torno de R$ 5,60, crescimento da economia em 2,21% e juros parados em 15% no curto prazo.

“O recado por trás desses números é claro: o processo de desinflação continua em andamento, mas o Banco Central ainda prefere manter a política monetária rígida, em função do cenário fiscal delicado e das incertezas externas.

“O recuo na projeção de inflação tende a aliviar a pressão sobre os juros futuros, especialmente no médio e longo prazos. Isso pode beneficiar ativos de renda variável sensíveis ao crédito, como consumo e varejo, caso o cenário fiscal melhore. Já a manutenção da Selic no curto prazo mantém o terreno firme para a renda fixa, atraente para investidores mais conservadores.

“A leitura é de que a inflação está convergindo gradualmente à meta, mas ainda há ruídos internos especialmente fiscais e externos, como o tarifaço.