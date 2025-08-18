Pecém e Utilitas acertam fornecimento de agua para hidrogênio verde

Uma boa notícia! A Compamnhia de Desenvolvimento do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP S/A) deu mais um passo decisivo para consolidar-se como referência global em hidrogênio verde (H2V). Ela celebrou nesta segunda-feira, 18, o pré-contrato com a Utilitas, empresa que ficará responsável pela produção e fornecimento de água de reuso para o hub de H2V a ser instalado na Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE) no Pecém.

“A água de reuso é um insumo essencial para que possamos expandir o hub de hidrogênio verde sem pressionar nossos recursos hídricos naturais. Essa solução fortalece a sustentabilidade e a competitividade do Pecém, atraindo novos investimentos e consolidando nossa posição no mercado global de energia limpa”, como disse o presidente do Complexo do Pecém, Max Quintino, ao assinar o contrato.

O fornecimento será viabilizado pelo Projeto Hidrus, que capta e trata efluentes sanitários da Região Metropolitana de Fortaleza na Estação de Produção de Água de Reuso (EPAR) até alcançar padrões industriais.

A água tratada será transportada pelo trecho 5 do Eixão das Águas e entregue diretamente às indústrias do Complexo, garantindo segurança hídrica e sustentabilidade para empreendimentos estratégicos, inclusive os voltados ao hidrogênio verde e seus derivados e os data centers.

“O Pecém tem condições únicas para se tornar um dos maiores produtores de hidrogênio verde do mundo. A Utilitas orgulha-se de contribuir para esse futuro, fornecendo uma solução hídrica segura, sustentável e economicamente viável para o crescimento desse polo industrial estratégico hoje e para gerações futuras. Além de proporcionar ganho socioambiental adicional com a redução dos lançamentos de efluentes sanitários nos corpos hídricos da capital cearense”, afirma o engenheiro Renan Carvalho, presidente da Utilitas.

Carvalho explicou que o projeto também garante segurança hídrica para operações industriais críticas e reforça a competitividade do Pecém como polo de energia limpa, atraindo novos investimentos.

“Sua integração com a infraestrutura existente, como o Eixão das Águas, otimiza a logística hídrica e reduz custos. Além disso, representa uma das soluções mais avançadas de reuso industrial no Brasil, colocando o Complexo do Pecém na vanguarda da inovação em abastecimento industrial”, completou ele.

A Utilitas é uma empresa constituída pela Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece), pelo Grupo Marquise, pela GS Inima e pela PB Construções.

Veja também Egídio Serpa Para a indústria têxtil, Reforma Administrativa deve vir logo Egídio Serpa Boletim Focus reduz inflação para 4,95% em 2025 Egídio Serpa No pacote anti-tarifaço, misturam-se a melhor e a pior intenção



