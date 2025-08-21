Tarifaço: Elmano anuncia hoje socorro a exportadoras cearenses
Anúncio será no Palácio da Abolição, com a presença dos presidentes da Fiec e da Faec
Logo mais às 8h30 de hoje, quinta-feira, no Palácio da Abolição, o governador Elmano de Freitas anunciará novas medidas de apoio às empresas exportadoras castigadas e prejudicadas pela tarifa de 50% imposta pelo governo dos Estados Unidos a produtos exportados para o mercado norte-americano.
Para esse anúncio, o governador convidou os presidentes das Federações das Indústrias (Fiec), Ricardo Cavalcante, e da Agricultura e Pecuária (Faec), Amílcar Silveira.
Elmano de Freitas deve, entre outras coisas, anunciar que seu governo liberará créditos de ICMS para as empresas exportadoras. Anunciará, também, a compra pelo estado de parte do que era exportado em filé de peixe, mel de abelha, cajuína e água de coco. Esses produtos deverão passar a integrar a merenda escolar e a alimentação de pacientes dos hospitais públicos do Ceará.
Uma fonte bem-informada do Palácio da Abolição adiantou à coluna que o governador Elmano de Freitas estudava, ontem, a possibilidade de o governo cearense também pagar às empresas o equivalente à multa de 50% cobrada, agora, pelos Estados Unidos.
