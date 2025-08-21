Tarifaço: Elmano anuncia hoje socorro a exportadoras cearenses

Logo mais às 8h30 de hoje, quinta-feira, no Palácio da Abolição, o governador Elmano de Freitas anunciará novas medidas de apoio às empresas exportadoras castigadas e prejudicadas pela tarifa de 50% imposta pelo governo dos Estados Unidos a produtos exportados para o mercado norte-americano.

Para esse anúncio, o governador convidou os presidentes das Federações das Indústrias (Fiec), Ricardo Cavalcante, e da Agricultura e Pecuária (Faec), Amílcar Silveira.