Tarifaço: Elmano anuncia hoje socorro a exportadoras cearenses

Anúncio será no Palácio da Abolição, com a presença dos presidentes da Fiec e da Faec

Escrito por
Egídio Serpa egidio.serpa@svm.com.br
(Atualizado às 07:54)
Egídio Serpa
Legenda: Empresas exportadoras cearenses castigadas pelo tarifaço de Donald Trump serão socorridas pelo governo estadual
Foto: Natinho Rodrigues / SVM

Logo mais às 8h30 de hoje, quinta-feira, no Palácio da Abolição, o governador Elmano de Freitas anunciará novas medidas de apoio às empresas exportadoras castigadas e prejudicadas pela tarifa de 50% imposta pelo governo dos Estados Unidos a produtos exportados para o mercado norte-americano. 

Para esse anúncio, o governador convidou os presidentes das Federações das Indústrias (Fiec), Ricardo Cavalcante, e da Agricultura e Pecuária (Faec), Amílcar Silveira. 

Elmano de Freitas deve, entre outras coisas, anunciar que seu governo liberará créditos de ICMS para as empresas exportadoras. Anunciará, também, a compra pelo estado de parte do que era exportado em filé de peixe, mel de abelha, cajuína e água de coco. Esses produtos deverão passar a integrar a merenda escolar e a alimentação de pacientes dos hospitais públicos do Ceará. 

Uma fonte bem-informada do Palácio da Abolição adiantou à coluna que o governador Elmano de Freitas estudava, ontem, a possibilidade de o governo cearense também pagar às empresas o equivalente à multa de 50% cobrada, agora, pelos Estados Unidos.  

