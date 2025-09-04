Desfile de 7 de setembro em Fortaleza provoca mudanças no trânsito; veja detalhes da programação
Cortejo contará com mais de 5,6 mil militares da Marinha, Exército e Força Aérea, na avenida Beira-Mar
O tradicional desfile cívico-militar do dia 7 de setembro acontecerá a partir das 8h30, na avenida Beira Mar, em Fortaleza. Para facilitar o deslocamento de militares, estudantes e do público, uma operação de trânsito foi montada pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor).
O esquema terá início às 22h do sábado (6), com a coibição do estacionamento da avenida Beira Mar, no trecho compreendido entre as avenidas Rui Barbosa e Vicente de Castro. No domingo, a partir das 6h, serão iniciadas as interdições de vias para auxiliar o acesso das tropas militares e de estudantes que participarão do evento.
Os principais bloqueios ocorrerão no sentido Mucuripe/Centro, composto pelas avenidas Alberto Nepomuceno, Pessoa Anta, Almirante Barroso, Historiador Raimundo Girão, Barão de Studart, Beira Mar e Abolição.
A recomendação da AMC para os condutores que irão prestigiar o desfile é estacionar nas vias transversais às avenidas Abolição e Monsenhor Tabosa. Toda a operação irá durar até as 13h de domingo e contará com o apoio de 200 agentes de trânsito.
Desvios
Para evitar problemas no tráfego, a autarquia também recomenda as seguintes rotas alternativas para os motoristas:
- Sentido Centro/Mucuripe: ruas Pereira Filgueiras, Torres Câmara e Canuto de Aguiar, além das avenidas Padre Antônio Tomás e Santos Dumont.
- Sentido Mucuripe/Centro: ruas Ana Bilhar, Deputado Moreira da Rocha e Tenente Benévolo, bem como as avenidas Padre Antônio Tomás, Dom Luís e Av. Almirante Henrique Saboia (Via Expressa).
Reforço no transporte público
Com relação ao transporte público, a Etufor informou que irá disponibilizar 16 ônibus extras durante o dia. Outra mudança é na tarifa, que passa a ter valor social durante todo o domingo: R$ 3,90 a inteira e R$ 1,50 a meia passagem para estudantes.
A distribuição dos coletivos nos terminais será da seguinte forma: Papicu (2), Messejana (3), Parangaba (4), Siqueira (4) e Antônio Bezerra (3). O transporte coletivo irá operar com o quantitativo de domingos e feriados. A Etufor ainda afirma que todos os horários podem ser vistos por meio do aplicativo Meu Ônibus, disponível para Android e iOS.
Devido ao feriado, algumas das linhas que trafegam próximas à Beira Mar terão alterações no trajeto. Confira quais:
- 029 - Parangaba/Náutico (sentido volta);
- 120 - Náutico/Vila do Mar/Antônio Bezerra (sentido volta);
- 076 - Conjunto Ceará/Aldeota/Papicu (sentido volta);
- 079 - Antônio Bezerra/BRT/Náutico (sentido volta);
- 096 - Expresso/Conjunto Ceará/Papicu (sentido ida);
- 903 - Papicu/Varjota/Centro (sentido ida):
- 012 - Circular 2/Centro (sentido volta)
- 1203 - Messejana/BR-116/Aldeota (sentido volta).
Veja a programação do desfile de 7 de setembro
Segundo o Exército Brasileiro, a solenidade contará com a presença do governador Elmano de Freitas (PT) e representantes das forças de segurança do Estado.
A largada para o desfile acontecerá no palanque especial montado próximo ao clube Náutico Atlético Cearense. Cerca de 2,9 mil estudantes de escolas estaduais, municipais e particulares, além de integrantes de projetos sociais, serão os responsáveis por darem início às festividades.
Em seguida, irão desfilar cerca de 3 mil militares da 10ª Região Militar (10ª RM) e outros 5,6 mil da Marinha, Exército e Força Aérea. Também participarão da caminhada as Polícias Militar, Civil, Rodoviária Federal, o Corpo de Bombeiros do Ceará e agentes da Perícia Forense.
Conforme o Exército, o cortejo em comemoração aos 203 anos da independência do Brasil é fruto da parceria entre o Governo do Estado, as Forças Armadas, órgãos de segurança pública, a Prefeitura de Fortaleza e diversas instituições civis.
*Estagiário sob supervisão da jornalista Mariana Lazari