Navios japoneses abrem para visitação neste sábado (6) em Fortaleza; veja como agendar

O navio-escola Kashima e o navio de apoio Shimakaze estarão atracados no porto de Fortaleza e abertos para visitação pública no próximo sábado (6). A passagem das embarcações japonesas pelo Brasil faz parte de um exercício de navegação oceânica da Força Marítima de Autodefesa do Japão.

Os interessados em visitar os navios devem fazer o agendamento pelo site da Companhia Docas do Ceará, a partir das 12h desta quinta-feira (4), e escolher entre os dois horários disponíveis para a visita: de 14h às 15h, ou de 15h às 16h. Segundo a CDC, as vagas são limitadas.

Como se cadastrar?

No cadastro, é possível listar quantas pessoas compõem a mesma reserva, informando os dados pessoais de todas. As informações solicitadas são:

E-mail do responsável

Nome completo do visitante

Data de nascimento

Documento e número do documento

Telefone

CEP

Se há alguma necessidade especial

Ao terminar o cadastro, os visitantes receberão a confirmação da reserva por e-mail, com um QR CODE.

A Companhia Docas reforça que, por motivo de segurança e organização, só terá acesso às embarcações quem fizer o cadastro.

A orientação é que os visitantes cheguem com 15 minutos de antecedência ao horário agendado. Ainda conforme a CDC, todos deverão estar com sapato fechado e não poderão entrar com bolsas e animais de estimação, assim também como não poderão portar armas de fogo.

Veja também Ceará Nível dos alunos melhora no CE, mas 53% termina ensino fundamental com aprendizado 'crítico' em Matemática Ceará Bazar com produtos da Receita Federal tem descontos de até 60% em Caucaia; veja como participar

Tratado entre Brasil e Japão

A presença dos navios em Fortaleza faz parte das comemorações dos 130 anos do Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre o Brasil e Japão. O Brasil integra a programação da viagem internacional da esquadra, que une exercícios navais, intercâmbio cultural e a aproximação entre o Japão e países parceiros.

O navio Kashima é considerado o principal navio-escola japonês e foi construído especialmente para formar novos oficiais. A embarcação cumpre um papel diplomático em viagens ao redor do mundo. Construído em 1988 como navio de guerra, o Shimakaze foi transformado em navio de treinamento décadas depois.