Dois navios japoneses irão atracar no porto de Fortaleza para exercício de navegação oceânica

O porto de Fortaleza, no Ceará, receberá a visita de dois navios japoneses, entre os dias 4 e 7 de setembro, sob o comando do Contra-Almirante Hiroshi Watanabe. A passagem dos navios Kashima e Shimakaze pelo Brasil faz parte de um exercício de navegação oceânica da Força Marítima de Autodefesa do Japão.

A chegada está prevista para 9h da próxima quinta-feira (4). Devido à comemoração de 130 anos de Amizade Japão-Brasil, serão realizadas diversas atividades em Fortaleza. O evento é uma parceria da Marinha do Brasil e a Esquadra Japonesa.

Legenda: O cerimonial de Honra à Terra Brasileira será realizado para celebrar a chegada no Brasil Foto: Divulgação/Força Marítima de Autodefesa do Japão

Ainda na manhã de quinta, às 10h, será realizado o cerimonial de Honra à Terra Brasileira para celebrar a chegada no Brasil.

Confira programação completa

4 de setembro - Quinta-feira

10h-10h30: Cerimonial de Honra à Terra Brasileira, no Porto de Fortaleza

Cerimonial de Honra à Terra Brasileira, no Porto de Fortaleza 10h-19h30: Recepção à bordo do navio Co-organizada pelo Cônsul-Geral do Japão no Recife e pelo Comandante da Esquadra, no Porto de Fortaleza

5 de setembro - Sexta-feira

9h-10h: Atividade voluntária (Limpeza da praia e arredores do monumento ao Almirante Tamandaré), na Av. Beira Mar, 3109, Meireles

Atividade voluntária (Limpeza da praia e arredores do monumento ao Almirante Tamandaré), na Av. Beira Mar, 3109, Meireles 10h-11h: Interação com estudantes do Curso de Japonês da Universidade Estadual do Ceará, no Auditório do Centro de Humanidades da Uece

6 de setembro - Sábado