Dois navios japoneses irão atracar no porto de Fortaleza para exercício de navegação oceânica
Serão realizadas atividades em parceria entre a Marinha do Brasil e a Esquadra Japonesa entre os dias 4 e 7 de setembro
O porto de Fortaleza, no Ceará, receberá a visita de dois navios japoneses, entre os dias 4 e 7 de setembro, sob o comando do Contra-Almirante Hiroshi Watanabe. A passagem dos navios Kashima e Shimakaze pelo Brasil faz parte de um exercício de navegação oceânica da Força Marítima de Autodefesa do Japão.
A chegada está prevista para 9h da próxima quinta-feira (4). Devido à comemoração de 130 anos de Amizade Japão-Brasil, serão realizadas diversas atividades em Fortaleza. O evento é uma parceria da Marinha do Brasil e a Esquadra Japonesa.
Ainda na manhã de quinta, às 10h, será realizado o cerimonial de Honra à Terra Brasileira para celebrar a chegada no Brasil.
Confira programação completa
4 de setembro - Quinta-feira
- 10h-10h30: Cerimonial de Honra à Terra Brasileira, no Porto de Fortaleza
- 10h-19h30: Recepção à bordo do navio Co-organizada pelo Cônsul-Geral do Japão no Recife e pelo Comandante da Esquadra, no Porto de Fortaleza
5 de setembro - Sexta-feira
- 9h-10h: Atividade voluntária (Limpeza da praia e arredores do monumento ao Almirante Tamandaré), na Av. Beira Mar, 3109, Meireles
- 10h-11h: Interação com estudantes do Curso de Japonês da Universidade Estadual do Ceará, no Auditório do Centro de Humanidades da Uece
6 de setembro - Sábado
- 10h-11h: Intercâmbio esportivo (treino de judô) na Associação Judokan, na Rua José de Barcelos, 175, Parque Araxá
- 16h-17h30: Intercâmbio musical, no Shopping Iguatemi Fortaleza