Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Montagem de fotos com navios da Marinha que estarão disponíveis para visitação no Porto de Fortaleza.

Ceará

Dois navios da Marinha do Brasil abrem para visitação em Fortaleza

Navios são usados em pesquisa científica e ajuda humanitária, e estarão atracados no Porto do Mucuripe

Redação 02 de Outubro de 2025
Montagem de fotos mostra equipes da Marinha do Brasil rebocando a embarcação.

Ceará

Embarcação pesqueira à deriva e sem tripulantes é encontrada no litoral do Ceará

O barco foi localizado e rebocado por equipes da Marinha do Brasil

Redação 29 de Setembro de 2025
Imagem aérea da Praia do Futuro, em Fortaleza, considerada uma das regiões com mais cabos submarinos do mundo.

Negócios

Marinha fará teste de proteção de cabos submarinos na Praia do Futuro; saiba como será

O polo de conectividade cearense abrange 16 cabos submarinos

Mariana Lemos 29 de Setembro de 2025
7 de setembro em Fortaleza

Ceará

Desfile de 7 de setembro em Fortaleza provoca mudanças no trânsito; veja detalhes da programação

Cortejo contará com mais de 5,6 mil militares da Marinha, Exército e Força Aérea, na avenida Beira-Mar

Paulo Roberto Maciel* 04 de Setembro de 2025
Navios japoneses

Ceará

Navios japoneses abrem para visitação gratuita neste sábado (6) em Fortaleza; veja como agendar

A passagem das embarcações pelo Brasil faz parte de um exercício de navegação oceânica da Força Marítima de Autodefesa do Japão

Renato Bezerra 03 de Setembro de 2025
Imagem de dois navios japoneses que irão atracar no porto de Fortaleza durante exercício de navegação oceânica

Ceará

Dois navios japoneses irão atracar no porto de Fortaleza para exercício de navegação oceânica

Serão realizadas atividades em parceria entre a Marinha do Brasil e a Esquadra Japonesa entre os dias 4 e 7 de setembro

Redação 28 de Agosto de 2025
Navio de guerra navegando pelo oceano, equipado com sistemas militares e armamentos, simbolizando presença naval e poder marítimo.

Ceará

Porto de Fortaleza abre para visitação de navio de combate da Marinha do Brasil

As visitas acontecem no próximo domingo (24) com duração de 30 min

Redação 21 de Agosto de 2025
Pessoa preenchendo resposta de questão de múltipla escolha em uma folha de teste de papel

Papo Carreira

Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (28)

Há vagas com salários que chegam a R$ 10 mil

Redação 28 de Julho de 2025
Mecânico da Marinha do Brasil

Papo Carreira

Marinha do Brasil abre concurso para nível médio técnico; veja detalhes

Selecionados vão atuar em áreas estratégicas como a operação e manutenção de submarinos e instalações nucleares da Força Naval

Renato Bezerra 11 de Julho de 2025
Foto de mulheres com uniforme e quepe da Aeronáutica em posição de respeito durante solenidade na Base Aérea de Fortaleza

Ceará

Alistamento militar feminino: veja prazo, benefícios e quem deve se inscrever

Pela primeira vez, Exército, Aeronáutica e Marinha abrem inscrições para mulheres

Redação 16 de Junho de 2025
1 2 3