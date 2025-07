O Ceará tem concursos públicos e seleções com inscrições abertas nesta segunda-feira (28). Há vagas com salários que chegam a R$ 10 mil. As oportunidades são para candidatos com níveis médio, técnico e superior completo.

Veja os concursos no Ceará com inscrições abertas nesta segunda (28)

Crefito - 6ª Região

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Sexta Região (Crefito - 6ª Região) - CE está com inscrições abertas para um concurso público com três vagas destinadas ao cargo de Agente Fiscal, nos níveis médio e superior.

Também há oportunidades para o cargo de Auxiliar Administrativo, porém, estas são exclusivas do cadastro reserva.

As inscrições acontecem até o dia 14 de agosto no site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (Ibade). As taxas de inscrição são de R$ 40,00 e R$ 61,00.

Os salários variam entre R$ 3,1 mil e R$ 4.608. A aplicação das provas objetiva e discursiva está prevista para 28 de setembro.

>>> Confira o edital completo

Prefeitura de Limoeiro do Norte

A Prefeitura de Limoeiro do Norte está com 41 vagas abertas para um novo processo seletivo para os cargos de Agente de Combate às Endemias e Agente Comunitário de Saúde. As inscrições são para profissionais de nível médio e seguem até o dia 3 de agosto.

Os interessados podem se inscrever por meio do site do Instituto Consulpam, organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 95. A remuneração é de R$ 3.036.

>>> Veja o edital

Prefeitura de Missão Velha

A Prefeitura de Missão Velha está com inscrições abertas para 162 vagas imediatas e 609 para cadastro de reserva, distribuídas entre cargos de níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam entre R$ 1.412 e R$ 6.694,33.

Interessados podem se inscrever até 1º de agosto, pelo site do Instituto Consulpam. A taxa de inscrição é de R$ 70 para nível fundamental, R$ 100 para médio e R$ 140 para superior.

As provas objetivas serão aplicadas nos dias 27 e 28 de setembro. Candidatos de nível superior também serão avaliados por provas de títulos.

>>> Confira todas as informações do edital

Prefeitura de Ipaporanga

A Prefeitura de Ipaporanga estendeu o prazo das inscrições do concurso público com 130 vagas. Agora, os interessados podem se inscrever realizadas até 6 de agosto no site do Instituto Consulpam, a banca realizadora.

No certame, há cargos para as escolaridades fundamental, médio, médio com ensino técnico e ensino superior. Os salários podem chegar a R$ 10 mil.

Para participar do concurso, é necessário pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 60 para nível fundamental; R$ 90 para o médio, e R$ 130 para superior. O boleto está disponível no mesmo site da inscrição.

Confira os editais completos:

>>> Edital Nº 001/2025

>>> Edital Nº 002/2025

>>> Edital Nº 003/2025

>>> Edital Nº 004/2025

SOP-CE

A Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP-CE) publicou o edital de processo seletivo simplificado que oferece 61 vagas temporárias e formação de cadastro de reserva em cargos de níveis técnico e superior. Os salários variam de R$ 2.414,28 a R$ 8 mil, a depender da função.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 21 de agosto, por meio do site da banca organizadora, o Idecan.

A taxa de inscrição é de R$ 126, com possibilidade de isenção para candidatos que se enquadrem em categorias específicas previstas em lei.

>>> Confira o edital

Marinha do Brasil

A Marinha do Brasil abriu inscrições para um novo concurso público, desta vez destinado ao Quadro Técnico de Praças da Armada (QTPA).

As oportunidades são para candidatos de nível técnico que desejam atuar em áreas estratégicas como a operação e manutenção de submarinos e instalações nucleares da Força Naval.

O certame oferta 10 vagas para ambos os sexos, distribuídas nas áreas de eletroeletrônica e mecânica.

Podem se inscrever brasileiros natos ou naturalizados, que tenham tenha entre 18 e menos de 25 anos até 30 de junho de 2026, e que tenham concluído ou estejam em fase de conclusão do curso técnico até a matrícula.

Os interessados podem se candidatar até o próximo dia 30 de julho, pelo site da Marinha do Brasil. A taxa de inscrição é de R$ 80, com possibilidade de isenção para inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea.

>>> Veja o edital completo