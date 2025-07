Quando sai o gabarito do concurso da PF 2025? Veja data prevista pela Cebraspe

Foram aplicadas em todo o País, nesse domingo (27), as provas do concurso público da Polícia Federal (PF) referente às carreiras policiais, que contou com 218.821 inscritos.

Conforme o edital do certame, os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados no próximo sábado (1º), no site do Cebraspe, que é a banca organizadora.

Antes disso, no entanto, os candidatos podem acessar a consulta individual aos gabaritos preliminares, entre a terça-feira (29) e a sexta-feira (31), das 19h do primeiro dia às 18h do último.

Também na terça (29), será divulgado o padrão preliminar de respostas da prova discursiva.

Já o prazo para interpor recurso contra o gabarito preliminar, a formulação da questão, ou o padrão da prova discursiva, será entre a quinta-feira (30) e a sexta-feira (31), das 10h às 18h.

O edital com o resultado final da prova objetiva e o resultado provisório da prova discursiva será publicado em 20 de agosto de 2025.

>> Veja edital

O concurso

Os candidatos concorreram uma das mil vagas disponíveis, com salários de até R$ 26,8 mil. As oportunidades ofertadas são para os cargos de delegado, perito criminal, agente, escrivão, e papiloscopistas.

Os inscritos que avançarem para as próximas etapas ainda serão submetidos a exame de aptidão física, avaliação médica, prova oral, avaliação psicológica, avaliação de títulos e investigação social.