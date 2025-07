UFC oferece 879 vagas nas Casas de Cultura para o segundo semestre; veja o prazo de inscrição

As Casas de Cultura Estrangeira, da Universidade Federal do Ceará (UFC), abriram 879 vagas para o semestre letivo de 2025.2. Desse total, 461 vagas são distribuídas para o Semestre Inicial (A1S1), enquanto 418 vagas são para os alunos que buscam realizar o teste de nível.

As inscrições já estão abertas e encerram no dia 4 de agosto. Para participar, os candidatos precisam ter concluído o ensino fundamental e pagar uma taxa de inscrição no valor de R$ 90.

Já as provas escritas serão realizadas no dia 17 de agosto, em Fortaleza.

Quais as vagas disponíveis?

Vagas para o semestre inicial (A1S1)

As vagas do semestre inicial são:

Casa de Cultura Alemã: 69 vagas;

69 vagas; Casa de Cultura Britânica: 120 vagas;

120 vagas; Casa de Cultura Francesa: 120 vagas;

120 vagas; Casa de Cultura Hispânica: 42 vagas;

42 vagas; Casa de Cultura Italiana: 20 vagas;

20 vagas; Casa de Cultura Portuguesa: 50 vagas;

50 vagas; Curso de Libras: 40 vagas.

Vagas para o teste de nível

As vagas disponíveis para o teste de nível foram distribuídas da seguinte forma:

Casa de Cultura Alemã: 122 vagas;

122 vagas; Casa de Cultura Britânica: 100 vagas;

100 vagas; Casa de Cultura Francesa: 78 vagas;

78 vagas; Casa de Cultura Hispânica: 71 vagas;

71 vagas; Casa de Cultura Italiana: 31 vagas;

31 vagas; Casa de Cultura Portuguesa: 16 vagas.

Como se inscrever?

As inscrições serão realizadas pela internet, através da Central de Concursos da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC), até as 23h59min do dia 4 de agosto. O pagamento da taxa de R$ 90 pode ser feito até o dia 5 de agosto.

Mais informações sobre o processo seletivo estão disponíveis nos editais nº 01/2025 e nº 02/2025. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a organização por meio do site Central de Concursos da FCPC.