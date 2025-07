Vila das Artes lança 241 vagas para cursos prático e básico de instrumento e canto; saiba mais

A Escola Pública de Música da Vila das Artes, equipamento da Prefeitura Municipal de Fortaleza, está com inscrições abertas com 241 vagas para cursos práticos de instrumento e canto.

São ofertadas 105 vagas para o Curso Prático de Instrumento Musical e Canto, destinadas a adolescentes de 12 a 14 anos sem experiência musical. O edital também oferece 136 vagas remanescentes para o Curso de Formação Básica em Música – Instrumento Musical e Canto, para pessoas com mais de 14 anos e alguma vivência musical, oriundas de cancelamentos de matrícula ou reprovação de alunos.

As inscrições podem ser feitas preenchendo formulário on-line até as 23h59 do dia 10 de agosto; ou presencialmente no anexo da Escola de Música, na Rua Capitão Gustavo, 3552, no bairro Joaquim Távora. O atendimento acontece das 8h às 12h e das 13h às 17h.

>> Veja edital completo

>> Inscrições Curso Prático

>> Inscrições Curso de Formação Básica

No ato da inscrição, são exigidos documentos de identificação, como RG e CPF; além de comprovante de residência, declarações de gênero, pertencimento étnico e racial, entre outros.

Os candidatos serão selecionados por meio de audições, que acontecerão de 18 a 22 de agosto. Nesta fase, a comissão de seleção usa como critérios de aprovação o interesse, a percepção rítmica e melódica, a dinâmica e a sensibilidade musical.

O resultado preliminar será divulgado no dia 26 de agosto, e a lista final de aprovados será publicada no dia 1º de setembro. Todas as etapas serão veiculadas no site e nas redes sociais da Vila das Artes.

Os cursos

O Curso Prático - Instrumento Musical tem duração de dois anos, com aulas presenciais realizadas de segunda a sexta-feira, nos turnos manhã e tarde, no anexo da Vila das Artes, localizado na Rua Capitão Gustavo, 3552, no bairro Joaquim Távora.

Já o Curso de Formação Básica em Música - Instrumento Musical e Canto tem duração de cinco semestres, com o início das aulas a partir do segundo semestre do Curso Básico. As aulas ocorrerão nos turnos manhã, tarde e noite. As vagas remanescentes são direcionadas a adolescentes, jovens e adultos que possuem algum conhecimento no instrumento que pretendem estudar.

No curso prático, os estudantes terão noções práticas de baixo elétrico, flauta transversal, guitarra, piano, violão de seis cordas, violino, viola, saxofone alto e clarinete. Já no curso de formação, além dos instrumentos oferecidos no primeiro grupo, também estão incluídos baixo acústico, violoncelo, bateria/percussão, violão de sete cordas e as modalidades de canto popular e canto erudito.