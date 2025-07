Ceará Credi prorroga inscrição para Supervisor de Crédito em Sobral; saiba mais

O Programa de Microcrédito Produtivo e Orientado do Governo do Estado (Ceará Credi) prorrogou as inscrições do processo seletivo para contratação de Supervisor de Crédito em Sobral, no Interior do Estado. Interessados podem se candidatar até o próximo sábado (26).

São ofertadas duas vagas, sendo uma imediata e outra para cadastro de reserva. Para o cargo, é necessário ter ensino superior completo e disponibilidade para viagens. É desejável experiência profissional em crédito, microcrédito, gerenciamento de pessoas e/ou ações de apoio ao empreendedorismo.

A remuneração inicial é de R$ 2.695,49, além de remuneração variável por desempenho de até 30% e ajuda de custo no valor de R$ 500.

O selecionado ainda contará com benefícios como assistência médica conforme Norma de Gestão de Empregados, seguro de vida coletivo, auxílio-alimentação, e vale-transporte.

Como se inscrever?

Interessados podem se inscrever gratuitamente até às 23h59 do sábado (26), pelo site do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), onde também é possível consultar o edital do certame. O candidato deve preencher a ficha de inscrição e anexar cópias do RG, CPF, comprovante se endereço, comprovante de escolaridade e evidências da experiência profissional.

Segundo o edital, o processo seletivo ocorrerá por meio de análise curricular e documental, além de avaliação de saúde ocupacional.

O resultado será divulgado até o dia 1º de agosto. A contratação será por regime de Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).