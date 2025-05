Ceará Credi atinge marca de 100 mil pequenos negócios financiados

O programa estadual Ceará Credi alcançou a marca de 100 mil pequenos negócios financiados com microcrédito, após 4 anos de operações.

Segundo a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), responsável pela operacionalização do projeto, o montante liberado para os empreendedores cearenses supera os R$ 250 milhões.

Os alvos do Ceará Credi são pequenos negócios de trabalhadores autônomos, como MEIs, e também os que atuam na informalidade.

Maioria feminina

Do público prioritário atendido pelo Ceará Credi, 70% são empreendedoras mulheres, das quais 55% são chefes de família.

Os segmentos de comércio (66%) e serviços (21%) são os mais impactados pelo programa de microcrédito estadual.

“Mais de 57% dos valores foram destinados para investimentos mistos e 34% para capital de giro. Além disso, o Ceará Credi também tem a preocupação com a orientação desse crédito para que os empreendedores saibam aplicá-los de forma sustentável e obtenham o máximo de retorno positivo para seus negócios”, afirma Silvana Parente, diretora de Economia Popular e Solidária da Adece e coordenadora de operações do programa.