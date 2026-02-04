Concurso para delegado da PC-DF tem salário de R$ 26,6 mil; veja detalhes

Interessados em participar do concurso de delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, com salário de R$ 26,6 mil, já podem se programar. O edital foi oficializado por meio de documento publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, nesta quarta-feira (4).

O certame será executado pelo Cebraspe, em conjunto com a Polícia do DF.

Estão previstas vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. A remuneração inicial do cargo é de R$ 26.690,15, para jornada de 40 horas semanais e regime de dedicação exclusiva. A taxa de inscrição não foi informada no edital.

Conforme o documento, a seleção é destinada ao provimento do cargo de delegado de polícia e inclui vagas para ampla concorrência e para candidatos que se enquadram em políticas de reserva.

Todas as etapas presenciais do concurso serão realizadas no Distrito Federal. Haverá provas, avaliações físicas e psicológicas, investigação social, além de curso de formação profissional.

O edital estabelece que podem concorrer candidatos com diploma de bacharel em Direito, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), e que comprovem, no mínimo, três anos de atividade jurídica ou policial, exercidos após a conclusão da graduação.

A nomeação dos aprovados observará a ordem de classificação e os critérios legais de alternância entre as modalidades de vagas.

Etapas do concurso:

Prova objetiva (eliminatória e classificatória)

Prova discursiva (eliminatória e classificatória)

Prova oral (eliminatória e classificatória)

Exames biométricos e avaliação médica

Teste de capacidade física

Avaliação psicológica

Sindicância de vida pregressa e investigação social

Curso de formação profissional

Avaliação de títulos

Cronograma

Principais datas do concurso para delegado da PC-DF:

14 de junho de 2026

Aplicação das provas objetiva e discursiva

17 de agosto de 2027

Divulgação do resultado final da primeira etapa do concurso e convocação para o curso de formação profissional.

16 de dezembro de 2027

Publicação do resultado provisório do curso de formação profissional.

17 a 23 de dezembro de 2027

Prazo para interposição de recursos contra o resultado provisório do curso de formação.

7 de janeiro de 2028

Divulgação do resultado final do curso de formação profissional e convocação para a etapa de avaliação de títulos.

10 e 11 de janeiro de 2028

Envio da documentação para a avaliação de títulos.

25 de janeiro de 2028

Divulgação do resultado provisório da avaliação de títulos.

26 de janeiro a 1º de fevereiro de 2028

Prazo para recursos contra o resultado provisório da avaliação de títulos.

18 de fevereiro de 2028

Divulgação do resultado final da avaliação de títulos e do resultado final do concurso público.

Requisitos para o cargo

Diploma de bacharel em Direito, reconhecido pelo MEC;

Comprovação de três anos de atividade jurídica ou policial;

Carteira Nacional de Habilitação (categoria “B” ou superior);

Idade mínima de 18 anos na data da posse;

Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, quando aplicável.

Benefícios e condições

Salário inicial de R$ 26.690,15;

Jornada de 40 horas semanais;

Regime de dedicação exclusiva;

Estabilidade após aprovação no estágio probatório;

Atuação como autoridade policial no âmbito do Distrito Federal.

O concurso terá validade conforme prazo definido no edital, podendo ser prorrogado, e as convocações ocorrerão de acordo com a necessidade da administração pública distrital.