Concurso para delegado da PC-DF tem salário de R$ 26,6 mil; veja detalhes
Edital foi oficializado no Diário Oficial do Distrito Federal desta quarta-feira.
Interessados em participar do concurso de delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, com salário de R$ 26,6 mil, já podem se programar. O edital foi oficializado por meio de documento publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, nesta quarta-feira (4).
O certame será executado pelo Cebraspe, em conjunto com a Polícia do DF.
Estão previstas vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. A remuneração inicial do cargo é de R$ 26.690,15, para jornada de 40 horas semanais e regime de dedicação exclusiva. A taxa de inscrição não foi informada no edital.
Veja também
Conforme o documento, a seleção é destinada ao provimento do cargo de delegado de polícia e inclui vagas para ampla concorrência e para candidatos que se enquadram em políticas de reserva.
Todas as etapas presenciais do concurso serão realizadas no Distrito Federal. Haverá provas, avaliações físicas e psicológicas, investigação social, além de curso de formação profissional.
O edital estabelece que podem concorrer candidatos com diploma de bacharel em Direito, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), e que comprovem, no mínimo, três anos de atividade jurídica ou policial, exercidos após a conclusão da graduação.
A nomeação dos aprovados observará a ordem de classificação e os critérios legais de alternância entre as modalidades de vagas.
Etapas do concurso:
- Prova objetiva (eliminatória e classificatória)
- Prova discursiva (eliminatória e classificatória)
- Prova oral (eliminatória e classificatória)
- Exames biométricos e avaliação médica
- Teste de capacidade física
- Avaliação psicológica
- Sindicância de vida pregressa e investigação social
- Curso de formação profissional
- Avaliação de títulos
Cronograma
Principais datas do concurso para delegado da PC-DF:
14 de junho de 2026
Aplicação das provas objetiva e discursiva
17 de agosto de 2027
Divulgação do resultado final da primeira etapa do concurso e convocação para o curso de formação profissional.
16 de dezembro de 2027
Publicação do resultado provisório do curso de formação profissional.
17 a 23 de dezembro de 2027
Prazo para interposição de recursos contra o resultado provisório do curso de formação.
7 de janeiro de 2028
Divulgação do resultado final do curso de formação profissional e convocação para a etapa de avaliação de títulos.
10 e 11 de janeiro de 2028
Envio da documentação para a avaliação de títulos.
25 de janeiro de 2028
Divulgação do resultado provisório da avaliação de títulos.
26 de janeiro a 1º de fevereiro de 2028
Prazo para recursos contra o resultado provisório da avaliação de títulos.
18 de fevereiro de 2028
Divulgação do resultado final da avaliação de títulos e do resultado final do concurso público.
Requisitos para o cargo
- Diploma de bacharel em Direito, reconhecido pelo MEC;
- Comprovação de três anos de atividade jurídica ou policial;
- Carteira Nacional de Habilitação (categoria “B” ou superior);
- Idade mínima de 18 anos na data da posse;
- Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, quando aplicável.
Benefícios e condições
- Salário inicial de R$ 26.690,15;
- Jornada de 40 horas semanais;
- Regime de dedicação exclusiva;
- Estabilidade após aprovação no estágio probatório;
- Atuação como autoridade policial no âmbito do Distrito Federal.
O concurso terá validade conforme prazo definido no edital, podendo ser prorrogado, e as convocações ocorrerão de acordo com a necessidade da administração pública distrital.