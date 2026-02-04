Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Concurso para delegado da PC-DF tem salário de R$ 26,6 mil; veja detalhes

Edital foi oficializado no Diário Oficial do Distrito Federal desta quarta-feira.

João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
(Atualizado às 10:18)
Papo Carreira
Viatura com policiais em ação em pontos do Distrito Federal.
Legenda: O edital estabelece que podem concorrer candidatos com diploma de bacharel em Direito, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).
Foto: Divulgação/Polícia CIvil do DF

Interessados em participar do concurso de delegado da Polícia Civil do Distrito Federal, com salário de R$ 26,6 mil, já podem se programar. O edital foi oficializado por meio de documento publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, nesta quarta-feira (4).

O certame será executado pelo Cebraspe, em conjunto com a Polícia do DF.

Estão previstas vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. A remuneração inicial do cargo é de R$ 26.690,15, para jornada de 40 horas semanais e regime de dedicação exclusiva. A taxa de inscrição não foi informada no edital. 

Conforme o documento, a seleção é destinada ao provimento do cargo de delegado de polícia e inclui vagas para ampla concorrência e para candidatos que se enquadram em políticas de reserva.

Todas as etapas presenciais do concurso serão realizadas no Distrito Federal. Haverá provas, avaliações físicas e psicológicas, investigação social, além de curso de formação profissional.

O edital estabelece que podem concorrer candidatos com diploma de bacharel em Direito, reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), e que comprovem, no mínimo, três anos de atividade jurídica ou policial, exercidos após a conclusão da graduação.

A nomeação dos aprovados observará a ordem de classificação e os critérios legais de alternância entre as modalidades de vagas.

Etapas do concurso:

  • Prova objetiva (eliminatória e classificatória)
  • Prova discursiva (eliminatória e classificatória)
  • Prova oral (eliminatória e classificatória)
  • Exames biométricos e avaliação médica
  • Teste de capacidade física
  • Avaliação psicológica
  • Sindicância de vida pregressa e investigação social
  • Curso de formação profissional
  • Avaliação de títulos

Cronograma

Principais datas do concurso para delegado da PC-DF:

14 de junho de 2026
Aplicação das provas objetiva e discursiva 

17 de agosto de 2027
Divulgação do resultado final da primeira etapa do concurso e convocação para o curso de formação profissional.

16 de dezembro de 2027
Publicação do resultado provisório do curso de formação profissional.

17 a 23 de dezembro de 2027
Prazo para interposição de recursos contra o resultado provisório do curso de formação.

7 de janeiro de 2028
Divulgação do resultado final do curso de formação profissional e convocação para a etapa de avaliação de títulos.

10 e 11 de janeiro de 2028
Envio da documentação para a avaliação de títulos.

25 de janeiro de 2028
Divulgação do resultado provisório da avaliação de títulos.

26 de janeiro a 1º de fevereiro de 2028
Prazo para recursos contra o resultado provisório da avaliação de títulos.

18 de fevereiro de 2028
Divulgação do resultado final da avaliação de títulos e do resultado final do concurso público.

Requisitos para o cargo

  • Diploma de bacharel em Direito, reconhecido pelo MEC;
  • Comprovação de três anos de atividade jurídica ou policial;
  • Carteira Nacional de Habilitação (categoria “B” ou superior);
  • Idade mínima de 18 anos na data da posse;
  • Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, quando aplicável.

Benefícios e condições

  • Salário inicial de R$ 26.690,15;
  • Jornada de 40 horas semanais;
  • Regime de dedicação exclusiva;
  • Estabilidade após aprovação no estágio probatório;
  • Atuação como autoridade policial no âmbito do Distrito Federal.

O concurso terá validade conforme prazo definido no edital, podendo ser prorrogado, e as convocações ocorrerão de acordo com a necessidade da administração pública distrital.

