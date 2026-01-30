Empresa oferta 100 vagas de emprego em Fortaleza; veja cargos

A Singular Serviços, empresa especializada em controle de acesso, limpeza e segurança, promoverá um "Plantão de Vagas" com 100 oportunidades de emprego com contratação imediata para as áreas operacionais e de supervisão.

O evento acontece na próxima quarta-feira (4), das 8h às 16h, na sede da empresa, localizada na Rua Fausto Cabral, nº 1031, no bairro Papicu, em Fortaleza.

A ação é voltada a profissionais que desejam ingressar ou se reposicionar no mercado de trabalho, especialmente no setor de facilities. Além das vagas imediatas, será formado um banco de talentos com 400 cadastros para futuras contratações.

Entre os cargos ofertados, estão: jardineiro, recepcionista, assistente administrativo, administrador, pieiro, porteiro, supervisor de operações, manutencista e auxiliar de serviços gerais, além de outras funções operacionais do segmento de facilities. As vagas também são abertas para Pessoas com Deficiência (PcDs).

Como participar

Interessados devem comparecer ao local portando currículo, RG, CPF e laudo médico (para PCD).

Serviço:

Plantão de Vagas da Singular Serviços