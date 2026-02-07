Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Prefeitura de Assaré prorroga prazo de inscrições para concurso; veja nova data

O certame oferece 250 vagas para candidatos de diferentes níveis de escolaridade. Salários chegam a R$ 14 mil.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:36)
Papo Carreira
Candidata faz prova de concurso público em sala de aula. Imagem usada em matéria sobre concurso público em Assaré que teve as inscrições prorrogadas.
Legenda: As vagas são para candidatos de diferentes níveis de escolaridade.
Foto: Shutterstock/arrowsmith2.

A Prefeitura de Assaré prorrogou para a próxima quinta-feira (12) o encerramento do prazo para as inscrições do concurso público que oferece 250 vagas para trabalho na administração pública — sendo 125 imediatas e o restante para formação de cadastro de reserva.

>>> Confira o novo cronograma

O certame é organizado pela Comissão Executiva do Vestibular (CEV) da Universidade Regional do Cariri (Urca). As taxas de inscrição variam conforme nível de escolaridade e vão de R$ 100 a R$ 180.

As oportunidades são para candidatos dos níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários foram definidos de acordo com os cargos e variam entre R$ 1,5 mil e R$ 14,3 mil.

>>> Confira o edital completo

Veja a distribuição de cargos conforme a escolaridade

  • Nível fundamental: Auxiliar de Serviços Gerais, Merendeira e Porteiro;
  • Nível médio e médio/técnico: Agente de Trânsito, Auxiliar Administrativo, Fiscal de Obra, Fiscal de Tributos, Motorista (Categoria B), Motorista (Categoria D – Ambulância), Motorista (Categoria D – Escolar), Técnico Ambiental, Técnico em Agropecuária, Técnico em Controle Interno, Técnico em Enfermagem e Técnico em Raio-X;
  • Nível superior: Advogado, Analista de Planejamento e Orçamento, Assistente Social, Biomédico, Educador Físico – Saúde, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico, Nutricionista (Educação), Professor (diferentes áreas), Psicólogo (Educação), Psicopedagogo, Psiquiatra, Terapeuta Ocupacional e Veterinário.

Veja também

teaser image
Papo Carreira

Prefeitura de Maracanaú abre concurso público com 100 vagas para professores

teaser image
Papo Carreira

Programa Mais Médicos Especialistas abre 111 vagas imediatas no Ceará; veja edital

Novo cronograma

Conforme o novo cronograma, o resultado das inscrições deferidas e indeferidas será divulgado no dia 16 de fevereiro. Já as etapas seguintes dos processos terão os detalhes revelados apenas no dia 24.

Até então, a data prevista para a aplicação das provas é 8 de março.

Assuntos Relacionados
Candidata faz prova de concurso público em sala de aula. Imagem usada em matéria sobre concurso público em Assaré que teve as inscrições prorrogadas.
Papo Carreira

Prefeitura de Assaré prorroga prazo de inscrições para concurso; veja nova data

O certame oferece 250 vagas para candidatos de diferentes níveis de escolaridade. Salários chegam a R$ 14 mil.

Redação
Há 1 hora
foto mostra médico com estetoscópio na mão para ilustrar matéria sobre programa Mais Médicos Especialistas.
Papo Carreira

Programa Mais Médicos Especialistas abre 111 vagas imediatas no Ceará; veja edital

Os interessados podem se inscrever na plataforma da UNA-SUS até o dia 19 de fevereiro.

Redação
04 de Fevereiro de 2026
Professora em sala de aula.
Papo Carreira

Prefeitura de Maracanaú abre concurso público com 100 vagas para professores

A remuneração inicial para o cargo é de R$ 5.661,59.

Redação
04 de Fevereiro de 2026
Santander.
Papo Carreira

Banco oferta mais de 500 vagas de emprego com remuneração de até R$ 7 mil; saiba mais

Vagas ainda dão direito a benefícios como vale-alimentação, auxílio-creche e assistência médica e odontológica.

Redação
04 de Fevereiro de 2026
Viatura com policiais em ação em pontos do Distrito Federal.
Papo Carreira

Concurso para delegado da PC-DF tem salário de R$ 26,6 mil; veja detalhes

Edital foi oficializado no Diário Oficial do Distrito Federal desta quarta-feira.

João Lima Neto
04 de Fevereiro de 2026
Sede do Itamaraty.
Papo Carreira

Concurso diplomata: inscrições para cargo com salário de R$ 22 mil abrem nesta quarta (4)

O certame é voltado para brasileiros natos, com idade mínima de 18 anos e ensino superior completo.

Redação
04 de Fevereiro de 2026
Sede do IFCE.
Papo Carreira

IFCE abre seleção de estágio com mais de 100 vagas; veja cursos

As bolsas variam de R$ 486,05 a R$ 1.655,22, a depender da escolaridade.

Redação
04 de Fevereiro de 2026
Fachada de agência da Caixa Econômica Federal.
Papo Carreira

Gabarito do Concurso Caixa será divulgado nesta segunda (2); veja como consultar

O certame é organizado pela Fundação Cesgranrio.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Gabarito de prova.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (2)

Há oportunidades em diferentes níveis de escolaridade.

Redação
02 de Fevereiro de 2026
Funcionários da Singular Serviços.
Papo Carreira

Empresa oferta 100 vagas de emprego em Fortaleza; veja cargos

As oportunidades serão apresentadas em evento na próxima quarta-feira (4).

Redação
30 de Janeiro de 2026
Imagem mostra vista do Palácio Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, refletido em seu lago frontal.
Papo Carreira

Concurso diplomata: edital com salário de R$ 22 mil é publicado

Saiba quando abrem as inscrições, quem pode participar e as obrigações do cargo.

Carol Melo
29 de Janeiro de 2026
Provas do Enem.
Papo Carreira

Programa oferta 100 bolsas integrais em cursinho pré-vestibular para pessoas trans

As inscrições começam nesta sexta-feira (30) e podem ser feitas até 15 de fevereiro.

Redação
29 de Janeiro de 2026
Campus da Unilab.
Papo Carreira

Unilab divulga edital de concurso com 49 vagas e salários de até R$ 4,9 mil

Oportunidades são para profissionais de nível médio, técnico, e superior.

Renato Bezerra
28 de Janeiro de 2026
Fachada do IFCE.
Papo Carreira

Concurso IFCE: edital com 260 vagas deve ser lançado em fevereiro

A banca organizadora do certame será o Instituto AOCP.

Redação
28 de Janeiro de 2026
Gabarito de prova.
Papo Carreira

Prefeitura de Viçosa do Ceará reabre inscrições de concurso; veja datas

Interessados devem se candidatar pelo site do Instituto Consulpam

Redação
26 de Janeiro de 2026
Uma placa branca horizontal e retangular, com bordas azuis, identifica a
Papo Carreira

Centro de Línguas do Imparh inscreve para testes de nível; veja detalhes

Curso de alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e português têm vagas disponíveis.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Diversas pessoas reunidas em uma sessão interna na Câmara dos Deputados, usando ternos em cores azuis e brancas.
Papo Carreira

Concurso da Câmara dos Deputados encerra inscrições nesta segunda-feira (26)

Provas serão aplicadas em todo o País, mas cargos são de lotação exclusiva para Brasília.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Imagem mostra um celular exibindo a página do PROUNI no portal gov.br, com informações sobre bolsas de estudo e o cronograma do programa ao fundo.
Papo Carreira

Inscrições do Prouni 2026 estão abertas; veja passo a passo

Programa oferta o maior número de bolsas da sua história.

Carol Melo
26 de Janeiro de 2026
Imagem de candidato realizado concurso ou seleção pública.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja as inscrições abertas no CE nesta segunda-feira (26)

Há oportunidades em diferentes níveis de escolaridade.

Redação
26 de Janeiro de 2026
Grupo de pessoas formando fila do lado de fora de um prédio comercial com fachada de vidro; a entrada está aberta e há movimentação intensa, com homens e mulheres aguardando atendimento ou acesso ao local.
Papo Carreira

CNU 2025: resultado preliminar da prova discursiva está disponível

Candidatos insatisfeitos ainda podem apresentar recursos às notas preliminares.

Redação
24 de Janeiro de 2026