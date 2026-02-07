Prefeitura de Assaré prorroga prazo de inscrições para concurso; veja nova data

A Prefeitura de Assaré prorrogou para a próxima quinta-feira (12) o encerramento do prazo para as inscrições do concurso público que oferece 250 vagas para trabalho na administração pública — sendo 125 imediatas e o restante para formação de cadastro de reserva.

O certame é organizado pela Comissão Executiva do Vestibular (CEV) da Universidade Regional do Cariri (Urca). As taxas de inscrição variam conforme nível de escolaridade e vão de R$ 100 a R$ 180.

As oportunidades são para candidatos dos níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários foram definidos de acordo com os cargos e variam entre R$ 1,5 mil e R$ 14,3 mil.

Veja a distribuição de cargos conforme a escolaridade

Nível fundamental : Auxiliar de Serviços Gerais, Merendeira e Porteiro;

: Auxiliar de Serviços Gerais, Merendeira e Porteiro; Nível médio e médio/técnico : Agente de Trânsito, Auxiliar Administrativo, Fiscal de Obra, Fiscal de Tributos, Motorista (Categoria B), Motorista (Categoria D – Ambulância), Motorista (Categoria D – Escolar), Técnico Ambiental, Técnico em Agropecuária, Técnico em Controle Interno, Técnico em Enfermagem e Técnico em Raio-X;

: Agente de Trânsito, Auxiliar Administrativo, Fiscal de Obra, Fiscal de Tributos, Motorista (Categoria B), Motorista (Categoria D – Ambulância), Motorista (Categoria D – Escolar), Técnico Ambiental, Técnico em Agropecuária, Técnico em Controle Interno, Técnico em Enfermagem e Técnico em Raio-X; Nível superior: Advogado, Analista de Planejamento e Orçamento, Assistente Social, Biomédico, Educador Físico – Saúde, Enfermeiro, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo, Médico, Nutricionista (Educação), Professor (diferentes áreas), Psicólogo (Educação), Psicopedagogo, Psiquiatra, Terapeuta Ocupacional e Veterinário.

Novo cronograma

Conforme o novo cronograma, o resultado das inscrições deferidas e indeferidas será divulgado no dia 16 de fevereiro. Já as etapas seguintes dos processos terão os detalhes revelados apenas no dia 24.

Até então, a data prevista para a aplicação das provas é 8 de março.