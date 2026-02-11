Diário do Nordeste
Empresa de internet abre 26 vagas de emprego no Ceará

Do total de vagas ofertadas, 20 estão abertas em Fortaleza, cinco no Eusébio, e uma em Maracanaú

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Imagem mostra funcionários da Brisanet.
Legenda: Os cargos ofertados são os de Promotor de Vendas e Operador de Serviços de Campo.
Foto: Divulgação.

A Brisanet realiza um novo processo seletivo com 26 vagas de emprego em Fortaleza e Região Metropolitana. Os cargos ofertados são os de Promotor de Vendas e Operador de Serviços de Campo. 

Do total de vagas ofertadas, 20 estão abertas em Fortaleza, cinco no Eusébio, e uma em Maracanaú. 

Para se candidatar, os interessados devem acessar a plataforma de vagas oficial da Brisanet, escolher a posição de interesse e seguir as instruções para a inscrição. Após o cadastro, o candidato deve aguardar o contato do recrutador. 

Benefícios

Segundo a empresa, o salário ofertado é compatível com o mercado. Os contratados ainda terão um pacote de benefícios, que inclui: vale-alimentação, plano de saúde com coparticipação, plano odontológico, seguro de vida, auxílio-creche, auxílio para dependentes com deficiência, entre outros.

 

 

