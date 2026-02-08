TRT do Ceará abre cadastro de reserva para estagiários em Fortaleza; veja cursos

O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará abriu um processo seletivo para formação de cadastro de reserva para estagiários de nível superior em Fortaleza. A seleção, coordenada pela Universidade Patativa do Assaré (UPA), garante bolsas que variam de R$ 863 e R$ 1.050.

Os candidatos selecionados e convocados ganharão a bolsa a depender da jornada de trabalho, que pode ser de 20 e 30 horas semanais. Além disso, eles podem ser contemplados com vale-transporte de R$ 3,60 por dia trabalhado.

Como se inscrever?

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da Universidade Patativa do Assaré. Os candidatos podem preencher o cadastro até o dia 22 de fevereiro.

Veja quem pode participar

O edital detalha que podem participar estudantes regularmente matriculados em cursos de nível superior reconhecidos pelo MEC.

Para cursos com duração de oito semestres ou mais, é necessário estar cursando a partir do 5º semestre, enquanto para cursos mais curtos, podem se inscrever estudantes a partir do 3º semestre.

Além disso, o candidato deve:

Ser brasileiro ou estrangeiro com visto válido;

Ter pelo menos 06 meses disponíveis para o estágio;

Residir em Fortaleza.

No entanto, quem já estagiou por dois anos no TRT-7, não pode participar deste estágio. Essa medida também inclui estudantes que possuem vínculo com escritórios de advocacia atuantes na Justiça do Trabalho.

Cursos contemplados no edital

O processo seletivo é destinado a estudantes das seguintes graduações:

Administração;

Arquitetura;

Ciências Contábeis;

Design Gráfico;

Engenharia Elétrica;

História;

Jornalismo;

Sistemas e Mídias Digitais.

Processo seletivo

A seleção será realizada em etapa única, por meio de uma prova objetiva online. Com caráter eliminatório e classificatório, o exame está agendado para dia 26 de fevereiro.

A avaliação terá 30 questões de múltipla escolha, sendo de: Língua Portuguesa (15), Noções de Informática Básica (05) e Conhecimentos Específicos de cada área (10).

Para ser classificado, o candidato precisa obter a pontuação mínima de 60% do total da prova. O resultado final será divulgado no site da Universidade Patativa do Assaré