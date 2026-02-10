Gerdau abre inscrição para programa de estágio; veja vagas

A Gerdau está com inscrições abertas para seu programa de estágio, com 26 vagas distribuídas em 20 cidades brasileiras, incluindo Fortaleza. As oportunidades são focadas exclusivamente nas operações da Comercial Gerdau (CG), canal de distribuição de aço da empresa.

Podem se candidatar estudantes de bacharelado, tecnólogo ou licenciatura em cursos como Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharias (Ambiental, Civil, de Produção e de Segurança), Estatística, Finanças, Gestão Comercial, Gestão Empresarial, Logística, Marketing, Psicologia ou Recursos Humanos.

Para participar, os candidatos devem ter formação prevista entre junho de 2027 e junho de 2030 e disponibilidade para estagiar 6 horas diárias na localidade escolhida.

As vagas estão direcionadas nos setores comercial e logístico da empresa, contemplando áreas como Administrativo, Comercial, Recursos Humanos, Logística, Abastecimento, Almoxarifado, Performance e Segurança e Meio Ambiente.

Como se inscrever?

Interessados devem se inscrever pelo site do programa de estágio até o dia 9 de março.

Os selecionados terão um pacote de benefícios, que abrange bolsa-auxílio, transporte fretado ou auxílio-transporte, vale-refeição ou refeitório no local, além de plano de saúde, plano odontológico e seguro de vida, auxílio-farmácia, Wellhub, além de outros.