Sebrae abre 37 vagas para projeto com bolsa de R$ 5 mil; veja como se inscrever

O Sebrae-CE, em parceria com a Fundação de Apoio a Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura (Fapetec), abriu 37 vagas para contratação de Agente Local de Inovação (A na categoria Rural.

Os selecionados irão atuar em diversas regiões do Ceará, com bolsa no valor de R$ 5 mil. O programa dura até 23 meses e busca estimular a pesquisa e o desenvolvimento de processos inovadores para as empresas rurais.

As inscrições iniciaram nesta terça-feira (22) e seguem abertas até as 18h de 4 de agosto.

Quais as regiões que serão contempladas?

Baturité

Cariri

Centro Sul

Cidade Pólo Crateús

Cidade Pólo Jaguaribe

Cidade Pólo Limoeiro do Norte

Cidade Pólo Santa Quitéria

Cidade Pólo Tauá

Ibiapaba

Itapipoca

Litoral leste

Metrofor

Norte

Sertão Central (Cidades Polo de Quixeramobim e Senador Pompeu).

Veja como se inscrever

As inscrições vão até as 18 horas (horário de Brasília) do dia 4 de agosto e deverão ser feitas no portal da Fapetec. Não há pagamento de taxa.

Os candidatos podem acessar mais informações no Edital 02/25. Em caso de dúvidas é possível acessar o Fale Conosco no portal da instituição.

Quais os requisitos?

O candidato deve ter experiência comprovada de pelo menos seis meses como profissional de nível superior. A experiência deve ser em propriedade rural ou agroindústrias.

Além disso, precisa de graduação completa, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Dentre algumas áreas contempladas, estão: engenharia agronômica, engenharia agrícola, engenharia florestal, engenharia de alimentos, engenharia de pesca, engenharia de agrimensura e cartográfica, engenharia ambiental, medicina veterinária, zootecnia, gestão do agronegócio, economia rural, biologia, ciências rurais, administração rural, agroecologia, administração, administração pública, economia.

Os selecionados irão:

Identificar e sensibilizar propriedades e empresas rurais para participar do Projeto;

Acompanhar, no mínimo, 12 e, no máximo, 15 propriedades e empresas rurais em cada Ciclo da Jornada ALI Rural (cada ciclo terá a duração de até 12 meses);

Obter do produtor e empresário rural a formalização do comprometimento em participar do Projeto;

Realizar diagnósticos e devolutivas;

Elaborar relatórios técnicos de pesquisa;

Realizar apresentações, entre outras funções.

Quais as etapas do Processo Seletivo?

O processo seletivo terá três etapas.