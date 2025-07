Prefeitura de Jaguaruana, no CE, faz seleção com 66 vagas para a Secretaria da Saúde; veja detalhes

A Prefeitura de Jaguaruana, no interior do Ceará, abriu processo seletivo simplificado com 66 vagas temporárias para a Secretaria Municipal da Saúde. As inscrições podem ser feitas até as 23h59 desta terça-feira (22).

Do total de vagas, 34 são para contratação imediata e 32 para cadastro de reserva, distribuídas em todos os níveis de escolaridade. Além disso, 5% serão reservadas a pessoas com deficiência (PcDs).

As oportunidades são para os seguintes cargos:

atendente de médico

auxiliar em saúde bucal

auxiliar de farmácia

auxiliar de serviços gerais

copeiro

cozinheiro

educador físico

odontólogo

técnico de enfermagem

técnico em laboratório

Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 2,5 mil, para uma carga horária de 40 horas semanais.

>> Veja edital

Inscrições

Os interessados devem se candidatar preenchendo um formulário online. A seleção é conduzida pelo Instituto de Estudos, Pesquisas e Projetos Vale do Jaguaribe (IVJ) e será realizada por meio de análise curricular e entrevista.

Conforme o edital, o resultado preliminar está previsto para ser divulgado no dia 2 de agosto. E o resultado definitivo será publicado em 6 de agosto.