Vivo abre 65 vagas para pessoas com deficiência em Fortaleza e mais duas capitais

A Vivo está com 65 vagas afirmativas para profissionais com deficiência na área de Experiência do Cliente. As oportunidades são em formato home office para as cidades de Fortaleza, São Paulo e Curitiba.

No dia 5 de agosto, a empresa realizará uma feira virtual para apresentar seus benefícios. Os interessados precisam se inscrever até o dia 4 pela plataforma Gupy.

Veja também Papo Carreira UFC abre inscrições para seleção de novos alunos para Casas de Cultura nesta segunda (21) Papo Carreira CNU 2025: cinco carreiras do concurso têm salários acima de R$ 16 mil; veja quais

Requisitos

Para se candidatar, é necessário ter o ensino médio completo, domínio de informática e do pacote Office. Segundo a Vivo, ter experiência anterior com vendas será um diferencial.

A empresa não divulgou o salário, mas informou que é compatível com o oferecido no mercado. Os selecionados contarão com programa de benefícios da companhia, que inclui vale-alimentação, refeição e transporte; plano de saúde e odontológico, e seguro de vida.

Também são oferecidos outros diferenciais como programa de idiomas; day off de aniversário, além de pacote de dados e desconto especial em linha fixa, banda larga, TV por assinatura e apps.