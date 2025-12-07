CNU 2025: prova discursiva ocorre neste domingo (7) em todos os estados

A segunda fase do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) ocorrerá neste domingo (7), a partir das 13 horas, em todos os 27 estados brasileiros. No total, 42.499 pessoas foram classificadas para realizar a prova discursiva – o Ceará conta com 1.545 classificados.

Segundo informações do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), são 290 locais de prova distribuídos em 228 cidades brasileiras, abrangendo todas as regiões.

Ao todo, mais de 22 mil pessoas estão envolvidas na logística para a aplicação da prova. Cerca de metade delas são das forças de segurança.

Estados com mais classificados

Quatro estados e o Distrito Federal representam, juntos, mais de 60% do total de classificados do CNU 2025.

O Distrito Federal permanece com o maior número de pessoas classificadas, com 8.214. Na sequência, vêm Rio de Janeiro (6.616), São Paulo (4.014), Minas Gerais (3.578) e Bahia (3.294).

O Ceará é o terceiro estado do Nordeste com maior número de classificados, atrás apenas da Bahia e de Pernambuco (2.195).

Por outro lado, estados do Norte devem ter menor participação. Estados como Amapá tiveram 187 classificados e o Acre, apenas 121.

Veja como conferir o local do exame

Acesse o site inscricao-cpnu.conhecimento.fgv.br;

Faça login com os dados da conta gov.br;

Clique em "Área do Candidato";

Localize e baixe o cartão de confirmação.

Qual o tempo de duração da prova?

Os portões do concurso fecham às 12h30, no horário de Brasília, e a prova terá início às 13 horas para ambos os níveis de avaliação.

A duração total, entretanto, varia de acordo com a categoria de prova do candidato. Confira a seguir:

Nível superior: 13h às 16h;

Nível intermediário: 13h às 15h.

No dia do exame, é obrigatório ter em mãos um documento de identificação oficial com foto. É recomendado, também, levar o cartão de confirmação de inscrição impresso.

Como será a prova discursiva?

A prova discursiva configura a segunda fase do "Enem dos Concursos".

Para os candidatos do nível superior, são duas questões. Ao todo, o exame vale 45 pontos, sendo distribuídos igualmente entre os itens. As respostas devem conter até 30 linhas e precisam ser escritas à mão, com caneta esferográfica azul ou preta.

Já para o nível intermediário, as regras de escrita se mantém, mas o participante será avaliado por meio de uma redação dissertativo-argumentativa com o valor de 30 pontos.

A Nota Final Ponderada será a soma dos resultados das provas objetiva e discursiva, que possuem pesos diferentes.