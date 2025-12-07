Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

CNU 2025: prova discursiva ocorre neste domingo (7) em todos os estados

No total, quase 42,5 mil pessoas foram classificadas para essa etapa.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Pessoas entram em um prédio público por uma porta de vidro aberta; algumas carregam mochilas, sacolas e documentos. O local parece movimentado, com um grupo reunido próximo à entrada e iluminação fluorescente no interior.
Legenda: Segunda fase do CNU 2025 ocorre na tarde deste domingo (7).
Foto: Tânia Rego/Agência Brasil.

A segunda fase do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) ocorrerá neste domingo (7), a partir das 13 horas, em todos os 27 estados brasileiros. No total, 42.499 pessoas foram classificadas para realizar a prova discursiva – o Ceará conta com 1.545 classificados.

Segundo informações do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), são 290 locais de prova distribuídos em 228 cidades brasileiras, abrangendo todas as regiões.

Ao todo, mais de 22 mil pessoas estão envolvidas na logística para a aplicação da prova. Cerca de metade delas são das forças de segurança. 

Estados com mais classificados

Quatro estados e o Distrito Federal representam, juntos, mais de 60% do total de classificados do CNU 2025.

O Distrito Federal permanece com o maior número de pessoas classificadas, com 8.214. Na sequência, vêm Rio de Janeiro (6.616), São Paulo (4.014), Minas Gerais (3.578) e Bahia (3.294).

O Ceará é o terceiro estado do Nordeste com maior número de classificados, atrás apenas da Bahia e de Pernambuco (2.195).

Por outro lado, estados do Norte devem ter menor participação. Estados como Amapá tiveram 187 classificados e o Acre, apenas 121. 

Veja como conferir o local do exame

  • Acesse o site inscricao-cpnu.conhecimento.fgv.br;
  • Faça login com os dados da conta gov.br;
  • Clique em "Área do Candidato";
  • Localize e baixe o cartão de confirmação.

Qual o tempo de duração da prova?

Os portões do concurso fecham às 12h30, no horário de Brasília, e a prova terá início às 13 horas para ambos os níveis de avaliação.

A duração total, entretanto, varia de acordo com a categoria de prova do candidato. Confira a seguir:

  • Nível superior: 13h às 16h;
  • Nível intermediário: 13h às 15h.

No dia do exame, é obrigatório ter em mãos um documento de identificação oficial com foto. É recomendado, também, levar o cartão de confirmação de inscrição impresso.

Como será a prova discursiva?

A prova discursiva configura a segunda fase do "Enem dos Concursos".

Para os candidatos do nível superior, são duas questões. Ao todo, o exame vale 45 pontos, sendo distribuídos igualmente entre os itens. As respostas devem conter até 30 linhas e precisam ser escritas à mão, com caneta esferográfica azul ou preta.

Já para o nível intermediário, as regras de escrita se mantém, mas o participante será avaliado por meio de uma redação dissertativo-argumentativa com o valor de 30 pontos.

A Nota Final Ponderada será a soma dos resultados das provas objetiva e discursiva, que possuem pesos diferentes.

Pessoas entram em um prédio público por uma porta de vidro aberta; algumas carregam mochilas, sacolas e documentos. O local parece movimentado, com um grupo reunido próximo à entrada e iluminação fluorescente no interior.
Papo Carreira

CNU 2025: prova discursiva ocorre neste domingo (7) em todos os estados

No total, quase 42,5 mil pessoas foram classificadas para essa etapa.

Redação
Há 2 horas
Uma imagem em close-up e foco raso (pouca profundidade de campo) mostra a mão de um estudante, com uma pulseira de relógio dourada no pulso direito, segurando uma caneta azul-clara e escrevendo em uma folha de papel de prova ou exame. A mão e a caneta estão no primeiro plano e em foco nítido, enquanto o papel, com linhas e quadrados impressos, ocupa a maior parte do centro e parte inferior da imagem. No fundo, desfocado, é possível ver as costas de outros estudantes sentados em cadeiras de madeira, em um ambiente que sugere uma sala de aula ou auditório durante uma avaliação. A iluminação é clara.
Papo Carreira

Concurso Sesapi 2025: edital é publicado com mil vagas e salários de até R$ 12,2 mil

Certame da Secretaria da Saúde do Piauí terá inscrições a partir de 11 de dezembro.

Redação
06 de Dezembro de 2025
Mão segura caneta enquanto escreve em papel.
Papo Carreira

Prefeitura de Fortaleza faz seleção para professores substitutos

Selecionados serão incluídos em cadastro de reserva. Inscrições vão até o dia 22.

Redação
05 de Dezembro de 2025
Imagem mostra técnicos da Brisanet.
Papo Carreira

Empresa de internet abre seleção com 120 vagas de emprego em Fortaleza

Ação acontece na próxima terça-feira (9), no Sine Aldeota.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Fachada da Caixa Econômica Federal.
Papo Carreira

Concurso Caixa: veja quantas vagas são ofertadas para o Ceará

As oportunidades no Estado são para os cargos de arquiteto, engenheiro civil, e médico do trabalho.

Renato Bezerra
04 de Dezembro de 2025
Imagem de carteira de trabalho ilustra matéria sobre feirão de empregos em Fortaleza.
Papo Carreira

Feirão oferta 2 mil vagas de estágio e emprego em Fortaleza; veja detalhes

Evento gratuito acontece nesta sexta-feira (5), no Centro.

Redação
04 de Dezembro de 2025
Imagem de gabarito ilustra matéria do concurso da Câmara de Pacatuba.
Papo Carreira

Câmara de Pacatuba abre concurso público com 19 vagas imediatas; saiba mais

Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 3.000.

Redação
03 de Dezembro de 2025
Fachada da Caixa Econômica Federal.
Papo Carreira

O que estudar para o Concurso Caixa 2025? Veja disciplinas e conteúdo cobrado

O concurso oferece 184 vagas imediatas em todo o Brasil.

Redação
02 de Dezembro de 2025
Papel com questões listadas e respostas com itens circulares com letras A, B, C, D e E. Em cima, a ponta de um lápis de cor preta com corpo laranja.
Papo Carreira

Veja concursos públicos com inscrições abertas em dezembro de 2025

Os cargos são para candidatos de diferentes níveis de ensino.

Redação
02 de Dezembro de 2025
Imagem mostra prédio da Caixa Econômica Federal.
Papo Carreira

Veja cronograma completo do concurso da Caixa

Certame oferta 184 vagas imediatas e salários de até R$ 16 mil.

Renato Bezerra
02 de Dezembro de 2025
Estudantes ou candidatos concentrados em mesas individuais durante sessão de estudo preparatória para concurso público.
Papo Carreira

Quem pode fazer o concurso da Caixa? Veja requisitos completos

Saiba exigências para se candidatar a uma das vagas do certame.

Carol Melo
02 de Dezembro de 2025
Imagem de fachada da Caixa Econômica, para matéria sobre últimos dias de inscrições no Concurso Caixa; salário de até R$16,4 mil.
Papo Carreira

Últimos dias de inscrições no Concurso Caixa; salário de até R$16,4 mil

Edital conta com 184 vagas imediatas e 552 para cadastro de reserva.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Imagem de sala de aula ilustra matéria sobre lista de aprovados da Fuvest.
Papo Carreira

Fuvest divulga lista de aprovados e locais de prova para 2ª fase

As provas serão aplicadas nos dias 14 e 15 de dezembro.

Redação
01 de Dezembro de 2025
Mão de pessoa negra segurando caneta esferográfica de tampa preta. Ao fundo, borrados em sua perna, papel branco de prova e celular preto.
Papo Carreira

CNU 2025: locais das provas discursivas serão divulgados hoje (1º)

Segunda fase tem mais de 42 mil candidatos classificados e acontecerá nesta domingo (7).

Redação
01 de Dezembro de 2025
Imagem mostra pessoa marcando respostas em uma folha de teste de múltipla escolha com caneta. Imagem relacionada a provas e estudos.
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará: veja as inscrições abertas nesta segunda (1º)

Com salários de até R$ 16,4 mil, vagas são para a Capital e Interior.

Carol Melo
01 de Dezembro de 2025
Funcionário do IBGE na frente de uma casa.
Papo Carreira

O que estudar para o processo seletivo do IBGE? Veja os conteúdos

Inscrições podem ser feitas até 11 de dezembro.

Redação
28 de Novembro de 2025
Na imagem, uma sala com uma pessoa falando enquanto olha para um slide, assistindo estão pessoas sentadas em cadeiras.
Papo Carreira

Cagece inscreve neste sábado (29) para cursos gratuitos

São 89 vagas para quatro cursos de dezembro.

Redação
28 de Novembro de 2025
Mão de pessoa segurando a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) brasileira em um ambiente com outras pessoas ao fundo.
Papo Carreira

Black Friday de empregos oferta vagas em diversos setores no Ceará

Evento acontece em Fortaleza e em diversos municípios do Estado até as 16 horas desta sexta (28).

Redação
28 de Novembro de 2025
Profissionais do IBGE em floresta para coletar informações populacionais.
Papo Carreira

Saiba quanto ganha um contratado temporário no processo seletivo do IBGE

Os cargos ofertados pelo instituto são de agente de pesquisas e mapeamento e supervisor de coleta e qualidade.

Redação
27 de Novembro de 2025
Primeiro plano de uma Carteira de Trabalho brasileira sendo exibida, simbolizando emprego e direitos trabalhistas, com fundo de público em escritório.
Papo Carreira

Black Friday de empregos oferta 6 mil vagas no Ceará

Veja como participar e garantir uma das oportunidades.

Redação
27 de Novembro de 2025