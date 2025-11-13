Ceará tem mais de 1,5 mil classificados para segunda fase do CNU; veja próximos passos

O Concurso Nacional Unificado (CNU ou CPNU) teve o número de candidatos classificados divulgados nessa quarta-feira (12). Em todo o País, 42.499 pessoas estão aptas para fazer a segunda fase da prova. No Ceará, são 1.545 classificados.

Entre os participantes classificados no Brasil, mais de 50% são mulheres.

Todos os estados brasileiros tiveram pessoas aprovadas, inclusive em todas as modalidades de cotas (pessoas negras, com deficiência, indígenas e quilombolas).

Agora, os candidatos serão convocados para realizar a prova discursiva, no dia 7 de dezembro.

O gabarito do concurso foi divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), e as respostas definitivas das provas objetivas já estão disponíveis. Participantes que desejarem pedir recursos contra os gabaritos preliminares das provas objetivas podem solicitar pelo site.

Esta segunda edição do CPNU oferta 3.652 vagas para 32 órgãos.

Resultado da prova objetiva

Nos resultados, os participantes encontrarão as seguintes situações.

Aprovada e Classificada: A pessoa alcançou os acertos mínimos previstos no edital e também atingiu a nota mínima necessária para ser classificada para a próxima fase.

Aprovada e não-classificada: A pessoa alcançou os acertos mínimos previstos no edital, mas não atingiu a nota mínima necessária para ser classificada para a próxima fase.

Eliminada: A pessoa não alcançou os acertos mínimos

Quais os próximos passos?

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) deve convocar, ainda nesta semana, os candidatos classificados para a realização da prova discursiva. O edital de convocação será publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Esta semana também serão publicados os editais de convocação para: Avaliação de Títulos; Procedimento de Confirmação Complementar à Autodeclaração para Pessoas Negras; Procedimento de Verificação Documental para Pessoas Indígenas; Procedimento de Verificação Documental para Pessoas Quilombolas; e Procedimento de Caracterização da Deficiência.

