Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará tem mais de 1,5 mil classificados para segunda fase do CNU; veja próximos passos

Concurso soma mais de 42,5 mil pessoas aptas para as próximas etapas.

Escrito por
Gabriel Bezerra* gabriel.bezerra@svm.com.br
Papo Carreira
Candidatos aguardando em uma fila para realizar a prova do CNU
Legenda: Os participantes realizam as primeiras provas do CNU 2025 no dia 5 de outubro. Provas discursivas serão aplicadas em 7 de dezembro.
Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil.

O Concurso Nacional Unificado (CNU ou CPNU) teve o número de candidatos classificados divulgados nessa quarta-feira (12). Em todo o País, 42.499 pessoas estão aptas para fazer a segunda fase da prova. No Ceará, são 1.545 classificados.

Entre os participantes classificados no Brasil, mais de 50% são mulheres. 

Todos os estados brasileiros tiveram pessoas aprovadas, inclusive em todas as modalidades de cotas (pessoas negras, com deficiência, indígenas e quilombolas).

Agora, os candidatos serão convocados para realizar a prova discursiva, no dia 7 de dezembro.

O gabarito do concurso foi divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), e as respostas definitivas das provas objetivas já estão disponíveis. Participantes que desejarem pedir recursos contra os gabaritos preliminares das provas objetivas podem solicitar pelo site.

Esta segunda edição do CPNU oferta 3.652 vagas para 32 órgãos.

Veja também

teaser image
Papo Carreira

CNU 2025: relembre cronograma e próximos passos do concurso

teaser image
Papo Carreira

CNU 2025: confira guia completo para o 'Enem dos Concursos'

Resultado da prova objetiva

Nos resultados, os participantes encontrarão as seguintes situações.

  • Aprovada e Classificada: A pessoa alcançou os acertos mínimos previstos no edital e também atingiu a nota mínima necessária para ser classificada para a próxima fase.
  • Aprovada e não-classificada: A pessoa alcançou os acertos mínimos previstos no edital, mas não atingiu a nota mínima necessária para ser classificada para a próxima fase.
  • Eliminada: A pessoa não alcançou os acertos mínimos

Quais os próximos passos?

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) deve convocar, ainda nesta semana, os candidatos classificados para a realização da prova discursiva. O edital de convocação será publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Esta semana também serão publicados os editais de convocação para: Avaliação de Títulos; Procedimento de Confirmação Complementar à Autodeclaração para Pessoas Negras; Procedimento de Verificação Documental para Pessoas Indígenas; Procedimento de Verificação Documental para Pessoas Quilombolas; e Procedimento de Caracterização da Deficiência.

*Estagiário sob supervisão da editora Mariana Lazari.

Assuntos Relacionados
Candidatos aguardando em uma fila para realizar a prova do CNU
Papo Carreira

Ceará tem mais de 1,5 mil classificados para segunda fase do CNU; veja próximos passos

Concurso soma mais de 42,5 mil pessoas aptas para as próximas etapas.

Gabriel Bezerra*
Há 31 minutos
foto de aluno escrevendo em caderno com caneta preta.
Papo Carreira

Prefeitura de Fortaleza abre seleção pública com 32 vagas; confira

As oportunidades são destinadas a profissionais de nível superior.

Redação
Há 1 hora
Um grande sala de aula com diferentes pessoas fazendo uma prova.
Papo Carreira

Notas do CNU são divulgadas nesta quarta (12) às 16 horas

Resultado das provas objetivas define quem segue para a etapa discursiva em dezembro.

Redação
12 de Novembro de 2025
Trabalhadores empilhando caixas no centro de distribuição da Amazon.
Papo Carreira

Amazon abre mais de 300 vagas temporárias no Ceará

Contratações visam suprir demanda na época da Black Friday.

Redação
11 de Novembro de 2025
Na imagem, um lápis em cima de um gabarito de prova
Papo Carreira

Prefeitura de Eusébio faz concurso com salário de até R$ 5,8 mil; veja detalhes

São 423 vagas para a Educação.

Redação
11 de Novembro de 2025
Pessoas do lado de fora de local de prova do CNU no Brasil.
Papo Carreira

Resultado da prova objetiva do CNU 2025 é divulgado a partir desta quarta (12)

Veja o cronograma.

Redação
10 de Novembro de 2025
Pesquisador do IBGE mostra aplicativo que colhe informações.
Papo Carreira

IBGE abrirá concurso com 9.580 vagas; edital sai ainda em novembro

As vagas serão temporárias.

Redação
10 de Novembro de 2025
Rapaz escreve com lápis em papel. Ele está sentado em carteira escolar.
Papo Carreira

Independência abre inscrições para concurso público; veja detalhes

Interessados podem se inscrever até o próximo dia 7 de dezembro.

Redação
10 de Novembro de 2025
A foto mostra pessoas usando aventais laranja enquanto preparam massa sobre uma bancada enfarinhada. Os aventais trazem o logotipo do Governo do Estado do Ceará, da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco
Papo Carreira

Escola oferece 300 vagas para cursos gratuitos em Fortaleza

Veja as capacitações disponíveis.

Redação
10 de Novembro de 2025
Imagem mostra pessoa marcando respostas em uma folha de teste de múltipla escolha com caneta. Imagem relacionada a provas e estudos.
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará com inscrições abertas nesta segunda-feira (10)

Com salários de até R$ 16,4 mil, vagas são para a Capital e Interior.

Carol Melo
10 de Novembro de 2025
Policiais da Polícia Penal do Ceará em foto em que aparecem de costas com nome na camisa.
Papo Carreira

Concurso público da SAP com 600 vagas para policial penal tem etapas retomadas

Retomada após cumprimento de decisão judicial foi anunciada no DOE.

Redação
08 de Novembro de 2025
Foto de agentes da PCMG.
Papo Carreira

PCMG lança edital com 104 vagas e renumeração de até R$ 1,9 mil

Aprovados realizarão atividades de apoio logístico e administrativo.

Bergson Araujo Costa
07 de Novembro de 2025
Loja da Acal Home Center em Fortaleza.E
Papo Carreira

Acal Home Center abre 30 vagas de emprego; veja cargos

As oportunidades são para diferentes áreas.

Redação
07 de Novembro de 2025
Fachada da Caixa ilustra matéria sobre edital do concurso do banco.
Papo Carreira

Edital Caixa: inscrições abrem nesta sexta-feira (7) com salários de até R$ 16,4 mil

Certame oferta 184 vagas imediatas e mais de 500 para cadastro de reserva.

Renato Bezerra
07 de Novembro de 2025
Fachada da Caixa ilustra matéria sobre concurso do banco.
Papo Carreira

Concurso da Caixa terá 184 vagas e salários de até R$ 14,9 mil

Edital será divulgado nesta sexta-feira (7).

Redação
06 de Novembro de 2025
Imagem de sala de monitoramento ilustra matéria de concurso da Astesp.
Papo Carreira

Artesp abre concurso público com salários de até R$ 12 mil; veja cargos

São ofertadas 142 vagas em cargos de níveis médio e superior.

Redação
06 de Novembro de 2025
Imagem de gabarito ilustra matéria sobre seleção para Secretaria dos Direitos Humanos de Fortaleza.
Papo Carreira

Prefeitura abre seleção com 32 vagas para Secretaria dos Direitos Humanos

As oportunidades são para graduados em Pedagogia e Terapia Ocupacional.

Redação
05 de Novembro de 2025
Imagem de policiais ilustra matéria sobre concurso da Polícia Civil do Piauí.
Papo Carreira

Polícia Civil do Piauí abre concurso com salários de até R$ 20,6 mil; veja cargos

São ofertadas 180 vagas imediatas, sendo 25% para pessoas pretas e pardas.

Renato Bezerra
05 de Novembro de 2025
Imagem de estudante ilustra matéria sobre cursos ofertados pelo Centec.
Papo Carreira

Instituto Centec abre mais de 2,9 mil vagas em cursos gratuitos; veja detalhes

As aulas ocorrerão nas modalidades presencial e EAD.

Redação
04 de Novembro de 2025
Imagem de reitoria da UFC ilustra matéria sobre novo concurso da universidade.
Papo Carreira

UFC divulga editais de concursos públicos com 77 vagas; veja detalhes

Oportunidades são para cargos de nível médio/técnico e superior.

Renato Bezerra
04 de Novembro de 2025