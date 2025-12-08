Segunda etapa do CNU 2025 tem presença de 80% dos inscritos
Veja estados com maior percentual de ausência.
Cerca de 80% dos 42,7 mil inscritos convocados compareceram à prova discursiva do Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025, realizada nesse domingo (7) em diversos municípios do Brasil.
O percentual de ausência de 20% era esperado pelo Governo e foi inferior aos 42% da primeira fase. "Isso reforça a consolidação do modelo", avaliou a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck.
Ao todo, a avaliação foi aplicada em 228 cidades, incluindo Fortaleza, onde 1.545 pessoas foram convocadas.
Segundo o portal O Globo, a abstenção foi maior em três estados: Acre (27%), Amazonas (26%) e Alagoas (21%).
Em coletiva, a ministra detalhou que o dia de prova transcorreu tranquilamente, assim como na primeira etapa do certame. Segundo ela, o resultado refletiu o esforço conjunto de diversos órgãos federais e estaduais envolvidos na operação.
"Foi tudo muito tranquilo. Tivemos um dia totalmente sem intercorrências. Acompanhamos toda a tarde na Polícia Rodoviária Federal no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), onde havia pelo menos duas pessoas de cada estado monitorando a segurança e todo o processo. As provas chegaram a todos os locais sem nenhuma ocorrência."
O que acontece agora?
- A partir desta segunda-feira (8), candidatos com deficiência, pessoas negras, indígenas e quilombolas devem realizar os procedimentos para caracterização de cada categoria de reserva de vaga. O período se encerra em 17 de dezembro;
- Em 8 de janeiro de 2026 sairá o resultado preliminar da avaliação de títulos;
- Já a divulgação da nota preliminar está prevista para acontecer em 23 de janeiro;
- As listas de classificação, com vagas imediatas e lista de espera, acontece em 20 de fevereiro de 2026;
- A primeira convocação dos selecionados também acontecerá em 20 de fevereiro do próximo ano.