Segunda etapa do CNU 2025 tem presença de 80% dos inscritos

Veja estados com maior percentual de ausência.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Imagem mostra candidatos chegam ao local de prova do Concurso Nacional Unificado (CNU), no centro do Rio de Janeiro.
Legenda: 8,5 mil candidatos não compareceram aos locais de provas neste domingo (7).
Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil.

Cerca de 80% dos 42,7 mil inscritos convocados compareceram à prova discursiva do Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025, realizada nesse domingo (7) em diversos municípios do Brasil. 

O percentual de ausência de 20% era esperado pelo Governo e foi inferior aos 42% da primeira fase. "Isso reforça a consolidação do modelo", avaliou a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck. 

Ao todo, a avaliação foi aplicada em 228 cidades, incluindo Fortaleza, onde 1.545 pessoas foram convocadas.

Segundo o portal O Globo, a abstenção foi maior em três estados: Acre (27%), Amazonas (26%) e Alagoas (21%). 

Em coletiva, a ministra detalhou que o dia de prova transcorreu tranquilamente, assim como na primeira etapa do certame. Segundo ela, o resultado refletiu o esforço conjunto de diversos órgãos federais e estaduais envolvidos na operação. 

"Foi tudo muito tranquilo. Tivemos um dia totalmente sem intercorrências. Acompanhamos toda a tarde na Polícia Rodoviária Federal no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), onde havia pelo menos duas pessoas de cada estado monitorando a segurança e todo o processo. As provas chegaram a todos os locais sem nenhuma ocorrência."  

O que acontece agora?

  • A partir desta segunda-feira (8), candidatos com deficiência, pessoas negras, indígenas e quilombolas devem realizar os procedimentos para caracterização de cada categoria de reserva de vaga. O período se encerra em 17 de dezembro; 
  • Em 8 de janeiro de 2026 sairá o resultado preliminar da avaliação de títulos;    
  • Já a divulgação da nota preliminar está prevista para acontecer em 23 de janeiro;
  • As listas de classificação, com vagas imediatas e lista de espera, acontece em 20 de fevereiro de 2026;
  • A primeira convocação dos selecionados também acontecerá em 20 de fevereiro do próximo ano
