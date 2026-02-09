Concursos e seleções: veja inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (9)

O Ceará está com diversas oportunidades de concursos e seleções públicas nesta segunda-feira (9). Há vagas para candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

Confira as oportunidades a seguir.

Prefeitura de Pereiro

O município de Pereiro, no Interior do Ceará, oferece 261 vagas para trabalho na administração pública. As oportunidades são para candidatos de diferentes níveis de escolaridade. Os salários variam entre R$ 1,5 mil e R$ 9 mil, a depender do cargo.

No total, estão abertos quatro editais de concurso público, com vagas para agentes de trânsito, profissionais do magistério, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, motoristas, psicólogos, farmacêuticos, enfermeiros, nutricionistas, cirurgiões dentistas, médicos de diferentes especialidades, dentre outros.

As inscrições para todos os concursos — organizados pelo Instituto Consulpam — vão até 19 de fevereiro.

>>> Confira o edital para cargos gerais

>>> Confira o edital para o magistério

>>> Confira o edital para agente municipal de trânsito

>>> Confira o edital para ACE e ACS

Prefeitura de Paracuru

A Prefeitura de Paracuru reabriu até 16 de fevereiro as inscrições para dois concursos públicos. Há oportunidades para professores, secretários escolares, gestor ambiental e fiscal ambiental. As inscrições devem ser feitas pelo Instituto Consulpam.

>>> Confira o edital para a educação

>>> Confira o edital para o meio ambiente

Prefeitura de Maracanaú

A Prefeitura de Maracanaú disponibiliza 100 vagas de nível superior para cargos efetivos de professor da rede municipal de ensino. As oportunidades são para diferentes disciplinas, incluindo ensino religioso. Os candidatos devem possuir a licenciatura plena na área correspondente ao cargo pretendido.

A remuneração inicial é de R$ 5.661,59, para a carga horária semanal de 40 horas. Inscrições vão até 16 de fevereiro no site da Fundação Cetrede.

>>> Confira o edital

Prefeitura de Assaré

A Prefeitura de Assaré prorrogou as inscrições de seu concurso público até a próxima quinta-feira (12). O certame oferta 250 vagas, sendo 125 delas imediatas, distribuídas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior.

Os salários variam entre R$ 1.518,00 a R$ 14 mil, a depender da função.

Interessados devem se candidatar pelo site da Comissão Executiva do Vestibular (CEV), da Universidade Regional do Cariri, a Urca. As provas objetivas serão aplicadas no dia 8 de março.

>>> Confira o edital completo

Unilab

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) divulgou edital de concurso público com 49 vagas em cargos de níveis médio, técnico, e superior.

Entre as oportunidades de níveis médio e técnico, são ofertadas sete vagas para o cargo de assistente em administração e 19 para técnico em diversas especialidades. Já as vagas de nível superior são distribuídas entre 14 áreas da graduação.

Conforme o edital, os salários ofertados são de R$ 3.029.90 para cargos de nível médio e técnico; e de R$ 4.967,04 para cargos de nível superior.

As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de março pelo site do Idecan, entidade responsável pelo certame.

>> Veja edital completo.

Mais Médicos Especialistas

O Ministério da Saúde oferta 111 vagas imediatas para o segundo ciclo do Programa Mais Médicos Especialistas no Ceará. Os profissionais atuarão em serviços hospitalares e ambulatórios especializados da rede pública de 17 municípios do Estado.

As inscrições estarão abertas até 19 de fevereiro. Os interessados devem se inscrever na plataforma da UNA-SUS.

>>> Confira o edital