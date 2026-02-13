Diário do Nordeste
IFCE divulga concurso com 274 vagas e salários até R$ 13 mil; saiba detalhes

As inscrições começam no dia 25 de fevereiro e seguem até 20 de março.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Fachada do IFCE.
Legenda: Os aprovados atuarão nos campi do IFCE.
Foto: Divulgação/IFCE.

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) está com concurso público aberto para preencher 274 vagas imediatas, sendo 169 para docentes e 105 para técnicos administrativos (níveis médio, técnico e superior). As inscrições começam às 9 horas do dia 25 deste mês de fevereiro e seguem até 16 horas de 20 de março.

Os salários iniciais dos docentes variam entre R$ 6.180,86 e R$ 13.288,85, dependendo da titulação do aprovado, somados a auxílio-alimentação de R$ 1.175 e auxílio pré-escolar de R$ 484,90. Para estes candidatos, as provas serão aplicadas no dia 26 de abril em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral.

Já os técnicos administrativos têm remunerações iniciais entre R$ 2.483,52 e R$ 4.967,04, dependendo do nível de carreira, somados a benefícios como incentivo à qualificação (de até 75%), auxílio-alimentação de R$ 1.175 e auxílio pré-escolar de R$ 484,90. As provas deste grupo estão previstas para 3 de maio.

Há expectativa, ainda, de aproveitamento de aprovados para além das vagas anunciadas, considerando a consolidação dos campi atuais e futuras expansões. Além disso, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas informou que a previsão de homologação é 2 de julho deste ano, com convocações a partir de agosto para posses em setembro.

Inscrições e editais

O concurso do IFCE é organizado pelo Instituto AOCP, responsável pelas inscrições. Veja os valores das taxas conforme os cargos escolhidos:

  • Assistente de Alunos: R$ 100
  • Demais cargos de nível médio/técnico: R$ 120
  • Nível superior: R$ 150

>>> Confira o edital para docentes
>>> Confira o edital para técnicos administrativos

Saiba mais sobre os cargos

Docentes

São oferecidas 169 vagas imediatas para professores, sendo 110 para ampla concorrência e as demais para o sistema de cotas.

O concurso contempla 63 subáreas, entre elas:

  • Metodologia e Técnicas da Computação;
  • Administração de Empresas;
  • História;
  • Geografia Humana;
  • Língua Portuguesa;
  • Matemática Básica;
  • Física Geral e Experimental;
  • Química Geral;
  • Sistemas de Computação;
  • Libras;
  • Atendimento Educacional Especializado;
  • Fundamentos da Educação, Política e Gestão Educacional.

Técnicos administrativos

São oferecidas 105 vagas imediatas, sendo 79 para os níveis médio e técnico, destinadas a vários cargos, dentre eles:

  • Assistente em Administração;
  • Técnico de Tecnologia da Informação;
  • Assistente de Alunos;
  • Técnico de Laboratório (diversas áreas);
  • Técnico em Enfermagem;
  • Técnico em Contabilidade;
  • Técnico em Agropecuária.

Já para o nível superior, são destinadas 26 vagas, para cargos como:

  • Administrador;
  • Analista de TI;
  • Contador;
  • Auditor;
  • Médico;
  • Médico Veterinário;
  • Enfermeiro;
  • Psicólogo;
  • Pedagogo;
  • Técnico em Assuntos Educacionais;
  • Zootecnista.
