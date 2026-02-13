IFCE divulga concurso com 274 vagas e salários até R$ 13 mil; saiba detalhes
As inscrições começam no dia 25 de fevereiro e seguem até 20 de março.
O Instituto Federal do Ceará (IFCE) está com concurso público aberto para preencher 274 vagas imediatas, sendo 169 para docentes e 105 para técnicos administrativos (níveis médio, técnico e superior). As inscrições começam às 9 horas do dia 25 deste mês de fevereiro e seguem até 16 horas de 20 de março.
Os salários iniciais dos docentes variam entre R$ 6.180,86 e R$ 13.288,85, dependendo da titulação do aprovado, somados a auxílio-alimentação de R$ 1.175 e auxílio pré-escolar de R$ 484,90. Para estes candidatos, as provas serão aplicadas no dia 26 de abril em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral.
Já os técnicos administrativos têm remunerações iniciais entre R$ 2.483,52 e R$ 4.967,04, dependendo do nível de carreira, somados a benefícios como incentivo à qualificação (de até 75%), auxílio-alimentação de R$ 1.175 e auxílio pré-escolar de R$ 484,90. As provas deste grupo estão previstas para 3 de maio.
Há expectativa, ainda, de aproveitamento de aprovados para além das vagas anunciadas, considerando a consolidação dos campi atuais e futuras expansões. Além disso, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas informou que a previsão de homologação é 2 de julho deste ano, com convocações a partir de agosto para posses em setembro.
Inscrições e editais
O concurso do IFCE é organizado pelo Instituto AOCP, responsável pelas inscrições. Veja os valores das taxas conforme os cargos escolhidos:
- Assistente de Alunos: R$ 100
- Demais cargos de nível médio/técnico: R$ 120
- Nível superior: R$ 150
>>> Confira o edital para docentes
>>> Confira o edital para técnicos administrativos
Saiba mais sobre os cargos
Docentes
São oferecidas 169 vagas imediatas para professores, sendo 110 para ampla concorrência e as demais para o sistema de cotas.
O concurso contempla 63 subáreas, entre elas:
- Metodologia e Técnicas da Computação;
- Administração de Empresas;
- História;
- Geografia Humana;
- Língua Portuguesa;
- Matemática Básica;
- Física Geral e Experimental;
- Química Geral;
- Sistemas de Computação;
- Libras;
- Atendimento Educacional Especializado;
- Fundamentos da Educação, Política e Gestão Educacional.
Técnicos administrativos
São oferecidas 105 vagas imediatas, sendo 79 para os níveis médio e técnico, destinadas a vários cargos, dentre eles:
- Assistente em Administração;
- Técnico de Tecnologia da Informação;
- Assistente de Alunos;
- Técnico de Laboratório (diversas áreas);
- Técnico em Enfermagem;
- Técnico em Contabilidade;
- Técnico em Agropecuária.
Já para o nível superior, são destinadas 26 vagas, para cargos como:
- Administrador;
- Analista de TI;
- Contador;
- Auditor;
- Médico;
- Médico Veterinário;
- Enfermeiro;
- Psicólogo;
- Pedagogo;
- Técnico em Assuntos Educacionais;
- Zootecnista.