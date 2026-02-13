IFCE divulga concurso com 274 vagas e salários até R$ 13 mil; saiba detalhes

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) está com concurso público aberto para preencher 274 vagas imediatas, sendo 169 para docentes e 105 para técnicos administrativos (níveis médio, técnico e superior). As inscrições começam às 9 horas do dia 25 deste mês de fevereiro e seguem até 16 horas de 20 de março.

Os salários iniciais dos docentes variam entre R$ 6.180,86 e R$ 13.288,85, dependendo da titulação do aprovado, somados a auxílio-alimentação de R$ 1.175 e auxílio pré-escolar de R$ 484,90. Para estes candidatos, as provas serão aplicadas no dia 26 de abril em Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral.

Já os técnicos administrativos têm remunerações iniciais entre R$ 2.483,52 e R$ 4.967,04, dependendo do nível de carreira, somados a benefícios como incentivo à qualificação (de até 75%), auxílio-alimentação de R$ 1.175 e auxílio pré-escolar de R$ 484,90. As provas deste grupo estão previstas para 3 de maio.

Há expectativa, ainda, de aproveitamento de aprovados para além das vagas anunciadas, considerando a consolidação dos campi atuais e futuras expansões. Além disso, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas informou que a previsão de homologação é 2 de julho deste ano, com convocações a partir de agosto para posses em setembro.

Inscrições e editais

O concurso do IFCE é organizado pelo Instituto AOCP, responsável pelas inscrições. Veja os valores das taxas conforme os cargos escolhidos:

Assistente de Alunos: R$ 100

Demais cargos de nível médio/técnico: R$ 120

Nível superior: R$ 150

>>> Confira o edital para docentes

>>> Confira o edital para técnicos administrativos

Saiba mais sobre os cargos

Docentes

São oferecidas 169 vagas imediatas para professores, sendo 110 para ampla concorrência e as demais para o sistema de cotas.

O concurso contempla 63 subáreas, entre elas:

Metodologia e Técnicas da Computação;

Administração de Empresas;

História;

Geografia Humana;

Língua Portuguesa;

Matemática Básica;

Física Geral e Experimental;

Química Geral;

Sistemas de Computação;

Libras;

Atendimento Educacional Especializado;

Fundamentos da Educação, Política e Gestão Educacional.

Técnicos administrativos

São oferecidas 105 vagas imediatas, sendo 79 para os níveis médio e técnico, destinadas a vários cargos, dentre eles:

Assistente em Administração;

Técnico de Tecnologia da Informação;

Assistente de Alunos;

Técnico de Laboratório (diversas áreas);

Técnico em Enfermagem;

Técnico em Contabilidade;

Técnico em Agropecuária.

Já para o nível superior, são destinadas 26 vagas, para cargos como: