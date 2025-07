CNU 2025: relembre cronograma e próximos passos do concurso

O Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025 já passou da fase de inscrições. Com isso, os concurseiros continuam os estudos e aguardam a fase da prova objetiva, que ocorrerá no dia 5 de outubro, em todo o País. O exame será aplicado em 228 cidades simultaneamente, nas 5 regiões.

O que pode cair no CNU?

Para além dos conhecimentos gerais, cada bloco temático do CNU 2025 tem conhecimentos específicos que vão cair na prova. Os conhecimentos gerais são:

Desafios do estado de direito;

Constituição Federal de 1988;

Relações entre os Poderes Executivo e Legislativo;

Judicialização de políticas públicas;

Capacidades estatais e democracia;

Efetivação e reparação de Direitos Humanos;

Políticas públicas;

Ciclos de políticas públicas;

Fundamentos de políticas públicas;

Federalismo;

Intersetorialidade e transversalidade;

Transformação digital;

Ética e integridade;

Governança pública;

Acesso à informação;

Desafios sociopolíticos da inclusão de grupos vulnerabilizados.

Veja os conhecimentos específicos no edital de cada bloco

Como será a Prova do CNU 2025?

Segundo a Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora do certame, a avaliação ocorre a partir das 13h de 05/10, nestes horários:

Nível superior: 13h às 18h

Nível médio: 13h às 16h30

Nível técnico: 13h às 16h30

Cronograma completo do CNU 2025

Prova objetiva: 5/10/2025, das 13h às 18h

Convocação para prova discursiva: 12/11/2025

Convocação para confirmação de cotas e PcD: 12/11/2025

Envio de títulos: de 13 a 19/11/2025

Prova discursiva (para habilitados na 1ª fase): 7/12/2025

Procedimentos de confirmação de cotas: de 8 a 17/12/2025

Divulgação da 1ª lista de classificação: 30/1/2026

Vagas disponíveis para o Ceará

A segunda edição do CNU oferece três cargos com local de exercício no Ceará. O Comando do Exército (C.EX), no Ministério da Defesa, oferece 30 vagas para Enfermeiro e 10 para Médico. Conforme o edital, os selecionados poderão atuar em Fortaleza.

Já a Agência Nacional de Mineração (ANM) oferece oito vagas em Técnico em Atividades de Mineração para o Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte ou Maranhão.