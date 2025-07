O Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido como o Enem dos Concursos, teve uma terceira retificação publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (17). Conforme o documento, há alterações nos requisitos de alguns cargos e mudança de algumas especialidades, além de novas regas no edital sobre condições para a alimentação dos candidatos durante a realização das provas.

As inscrições para a segunda edição do CNU seguem abertas até o dia 20 de julho. Este ano, a seleção conta com 3.652 vagas, com salários que variam de R$ 4 mil a R$ 16 mil.

As vagas estarão distribuídas para 32 órgãos públicos, com 2.480 vagas imediatas e outras 1.172 para início a curto prazo. Segundo o cronograma, a aplicação das provas objetivas ocorrerá no dia 5 de outubro, das 13h às 18h, em 228 cidades de todo o Brasil.

Veja retificações do CNU

O cargo Analista do Seguro Social na especialidade serviço social do bloco 1 passa a ter a lotação em Superintendência Regional Sudeste III (MG/ES) e Regional Sudeste II (MG/ES);

No bloco temático 1, o cargo de Fisioterapia (B1-07-O) passa a ter a especialidade de fisioterapia adulto.

Mudança de pontuação de títulos para o cargo de Pesquisador em Saúde Pública (5 pontos - especialização na área);

Ampliação de especializações que podem ser usadas títulos para o cargo de Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica;

Exigência de formação específica de acordo com a especialidade para o cargo de Pesquisador em Saúde Pública;

Fase de títulos (com especialização e doutorado) para os cargos de Pesquisador e Tecnologista da (C.AER);

O cargo de Engenharia no Comando da Marinha passa a ter as especialidades de engenharia eletrônica e de telecomunicações, além de engenharia elétrica e de telecomunicações.

O cargo de Técnico em Regulação de Aviação Civil passa a aceitar como prova de títulos o certificado de TOEFL/34, IELTS/4 e cambridge/PET.

Inclusão do subitem que aborda sobre as condições para a alimentação dos candidatos durante a realização das provas.

CNU 2

Das 3.652 vagas ofertadas na segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado, 3.144 são para cargos de nível superior e 508 para os de nível intermediário.

Do total de vagas, 2.480 vagas serão de provimento imediato, e 1.172 destinadas ao provimento no curto prazo, após a homologação dos resultados.

Com apenas uma inscrição, será possível disputar diversos cargos dentro do mesmo bloco temático, bastando indicar a ordem de preferência.

Blocos temáticos

Os blocos temáticos organizam os cargos e órgãos do poder Executivo federal por áreas de atuação semelhantes, o que facilita o direcionamento dos candidatos conforme sua formação acadêmica, experiência e interesses profissionais.

A ideia é que as pessoas possam escolher o bloco mais alinhado a seu perfil, concorrendo apenas aos cargos e especialidades incluídos em um único bloco.

Dentro do mesmo bloco, o candidato pode se inscrever para mais de um cargo e definir a ordem de preferência, em caso de aprovação.

Seguridade Social: Saúde, Assistência Social e Previdência; Cultura e Educação; Ciências, Dados e Tecnologia; Engenharias e Arquitetura; Administração; Desenvolvimento Socioeconômico; Justiça e Defesa; Intermediário – Saúde; Intermediário – Regulação.

Provas

As provas serão aplicadas em duas etapas, em 228 municípios de todas as regiões do País, a no máximo 100 quilômetros (km) de distância da residência do candidato.

As provas objetivas de todos os cargos estão agendadas para 5 de outubro. Somente os aprovados na primeira fase serão convocados a fazer a discursiva da segunda fase do CNU 2025, em 7 de dezembro.

Para alguns cargos, também haverá avaliação de títulos. O resultado final com os nomes dos aprovados será conhecido em fevereiro de 2026.

O Ministério da Gestão criou um site que reúne todas as informações oficiais sobre o CNU 2025 e deve ser considerado a principal fonte de consulta pelos candidatos.