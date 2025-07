Inscrições abertas para o CNU: confira as novidades do edital da 2ª edição

O Ministério da Gestão e da Inovação (MGI) divulgou, nesta segunda-feira (30), detalhes do cronograma da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) nesta segunda-feira (30).

No total, são 3.652 vagas distribuídas entre 36 órgãos federais. Os interessados podem se inscrever no certame do dia 2 a 20 de julho. Já as provas objetivas serão aplicadas em 5 de outubro. (Veja o cronograma completo abaixo)

Dentre as novidades anunciadas pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, estão a implementação uma política de cotas e uma nova reserva de vagas para garantir que as mulheres ocupem, no mínimo, 50% das vagas na segunda fase.

O Ministério divulgou a divisão dos cargos e especialidades em cada um dos nove blocos temáticos da edição de 2025. De acordo com a pasta, o objetivo da divulgação da divisão por áreas de atuação é facilitar a escolha dos candidatos no momento da inscrição no processo seletivo.

A Fundação Getulio Vargas (FGV) foi oficialmente confirmada como banca organizadora do concurso.

Inscrições

As inscrições iniciam no dia 2 de julho e vão até 20 de julho. Para se candidatar, os interessados devem acessar a página do candidato.

A taxa de inscrição é de R$ 70. Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde podem solicitar isenção da taxa no período de 2 a 8 de julho.

Salários

Conforme o edital, os salários iniciais para carreiras no CNU 2025 variam de R$ 4 mil a R$ 17 mil, dependendo do cargo e do nível de escolaridade exigido.

Política de cotas

Conforme nova norma do Governo Federal, os concursos públicos para órgãos federais, incluindo o CNU, deverão reservar 30% do total de vagas para cotas, divididos da seguinte forma:

25% para pessoas pretas ou pardas;

3% para indígenas; e

2% para quilombolas.

A medida do governo, segundo o MGI, reforça o compromisso com a promoção da equidade no acesso ao serviço público federal. Além disso, segue vigente a cota de 5% para pessoas com deficiência (PcD).

Reserva de vagas

Conforme a ministra Esther Dweck, será implementada uma nova reserva de vagas para garantir que as mulheres ocupem, no mínimo, 50% das vagas na segunda fase, como forma de equiparação de gênero do concurso.

"Não é uma reserva de vaga para mulheres, como é o caso de pessoas negras, com deficiência, indígenas e quilombolas. Mas vamos fazer uma equiparação do percentual de mulheres que passam da primeira para a segunda etapa", explica Dweck.

Provas

A prova objetiva, composta de questões de conhecimentos gerais e específicos — conforme o bloco temático escolhido, será aplicada em 5 de outubro de 2025.

Já a prova discursiva será aplicada em 7 de dezembro de 2025, apenas para os candidatos aprovados na primeira fase, de acordo com a área escolhida.

PROVA OBJETIVA

A prova objetiva será de múltipla escolha, com cinco alternativas e apenas uma correta.

Nível Superior: 90 questões no total, sendo 30 de conhecimentos gerais e 60 de conhecimentos específicos.

Nível Intermediário: 68 questões, com 20 de conhecimentos gerais e 48 de conhecimentos específicos.

PROVA DISCURSIVA

Nível Superior: 2 questões discursivas, com aplicação das 13h às 16h.

Nível Intermediário: 1 redação dissertativa-argumentativa, das 13h às 15h.

Cronograma completo