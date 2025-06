Prouni 2025 abre inscrições para bolsas do 2º semestre; veja vagas por Estado

As inscrições para concorrer às bolsas do segundo semestre do Programa Universidade para Todos (Prouni) de 2025 começam nesta segunda-feira (30). Os interessados podem se inscrever gratuitamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, até sexta-feira (4).

A previsão é o que o resultado da primeira chamada do processo seletivo seja divulgado em 7 de julho, no mesmo endereço eletrônico. Ao todo, a iniciativa oferta 211.202 bolsas, sendo 7.596 delas no Ceará.

Administração é o curso com a maior oferta de oportunidades para o segundo semestre: 13.774, sendo 9.275 bolsas integrais e 4.499 parciais. Em seguida, aparecem direito, com 13.152 (4.277 integrais e 8.875 parciais); pedagogia, com 11.339 (8.465 integrais e 2.874 parciais); e educação física, com 8.939 (6.063 integrais e 2.876 parciais).

Quem pode se inscrever no Prouni 2025?

Para participar é necessário ter feito pelo menos uma das duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) — 2024 ou 2023 —, e obtido, no mínimo, 450 pontos na média das cinco provas e nota superior a zero na redação.

É válido ressaltar que para fins de classificação e eventual pré-seleção, o sistema utiliza a edição do Enem na qual o estudante obteve a melhor média.

Para ter direito a bolsa integral, o limite da renda exigida é de até 1,5 salário mínimo de renda familiar bruta mensal per capita; já para a bolsa parcial, é de até três salários mínimos de renda familiar bruta mensal por pessoa da família.

> Edital Prouni 2025.2

Prouni 2025.2: confira distribuição de bolsas por Estado

A maioria das oportunidades é em São Paulo (46.629), seguido por Minas Gerais (23.486) e Paraná (14.000).

Abaixo, veja a relação de bolsas por unidade federativa, incluindo o Distrito Federal: