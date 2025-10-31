Diário do Nordeste
Papo Carreira

Prouni 2025: prazo de inscrição para lista de espera termina nesta terça-feira (26); veja como fazer

São ofertadas mais de 211 mil bolsas para o segundo semestre

Redação e Agência Brasil 26 de Agosto de 2025
Tela do portal PROUNI no smartphone mostrando informações para inscrição em bolsas de estudo de ensino superior, ilustrando quando sai o resultado do prouni 2025.2

Que horas sai o resultado do Prouni 2025.2? Primeira chamada é divulgada nesta segunda (7)

A classificação dos convocados observará a modalidade de concorrência escolhida na inscrição, por curso, turno, local de oferta e instituição

Carol Melo 07 de Julho de 2025
Pessoa acessando o portal do PROUNI no site do Governo Federal, mostrando o login para programas de inclusão educacional no Brasil, ilustrando o fim do período de inscrições para o prouni 2025.2

Inscrições para o Prouni 2025.2 terminam nesta sexta-feira (4)

Ao todo, a iniciativa oferta 211.202 bolsas, sendo 7.596 no Ceará

Carol Melo 04 de Julho de 2025
Imagem de uma pessoa acessando o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior do Governo Federal no computador, onde realiza as inscrições para as bolsas do prouni 2025.2, com destaque para o site na tela e uma animação de estudante ao lado.

Prouni 2025 abre inscrições para bolsas do 2º semestre; veja vagas por Estado

O resultado da primeira chamada do processo seletivo será divulgado em 7 de julho

Carol Melo 30 de Junho de 2025
Cartaz do Enem na entrada de uma escola com pessoas entrando na instituição.

Enem 2025: prazo para solicitar isenção da taxa de R$ 85 começa nesta segunda-feira (14)

O pedido de isenção pode ser feito até o dia 25 de abril

Redação 13 de Abril de 2025
Mão segurando celular aberto no aplicativo do Prouni

Prouni abre inscrições para lista de espera nesta quarta (26); veja como funciona

Para concorrer a uma bolsa do Prouni, é preciso ter participado de pelo menos uma das últimas duas edições do Enem

Redação 26 de Março de 2025
Mão segurando celular aberto no aplicativo do Prouni

Convocados na 2ª chamada do Prouni 2025 devem confirmar dados junto a universidades até 17 de março

A entrega dos documentos pode ser feita pessoalmente ou via internet, dependendo de cada instituição de ensino

Agência Brasil, Redação 06 de Março de 2025
Estudante segura cartão do programa pé-de-meia. Pé-de-Meia Licenciaturas inicia cadastro de estudantes para bolsa de R$ 1.050; saiba como se candidatar

Pé-de-Meia Licenciaturas inicia cadastro de estudantes para bolsa de R$ 1.050; saiba como se candidatar

Programa é voltado para novos aprovados em cursos de licenciatura presenciais, em processos seletivos do Ministério da Educação, e que obtiveram alto rendimento no Enem 2024

Carol Melo 18 de Fevereiro de 2025
O Programa Universidade para Todos oferta bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições de educação superior privadas

Prouni divulga resultado da 1ª chamada; veja como consultar

A entrega da documentação segue até 17 de fevereiro

Redação 04 de Fevereiro de 2025
Que horas sai o resultado da 1ª chamada do Prouni? Veja horário previsto pelo MEC

A entrega da documentação segue até 17 de fevereiro

Redação 04 de Fevereiro de 2025
