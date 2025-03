Prouni abre inscrições para lista de espera nesta quarta (26); veja como funciona

Quem quiser entrar para a lista de espera do Programa Universidade para Todos (Prouni) tem entre esta quarta (26) e quinta-feira (27) para sinalizar o interesse para o Governo. A lista estará disponível na próxima terça (1º), no Sisprouni, para consulta pelas instituições de ensino superior e pelos candidatos.

O processo seletivo referente ao primeiro semestre deste ano do Prouni convocou 86,3 mil pré-selecionados em segunda chamada. A relação foi publicada pelo Ministério da Educação (MEC) no último 28 de fevereiro, e os novos convocados tiveram até o último dia 17 para apresentar os documentos às universidades.

Na primeira chamada do programa, no início de fevereiro, o MEC convocou 197 mil estudantes.

Este ano, o Prouni oferta 338,4 mil bolsas em 403 cursos de mais de mil instituições privadas do Brasil. Das bolsas, 203,5 mil são integrais e 134,9 mil são parciais.

Veja também Papo Carreira Inscrições para concurso do MPF, com salários de R$ 39 mil, começam nesta segunda-feira (24) Papo Carreira Gabarito do concurso da Embrapa já está disponível para acesso; saiba como consultar Papo Carreira Concurso Ibama: local de prova deve ser divulgado nesta sexta-feira (28) pelo Cebraspe

Como se inscrever?

Para concorrer a uma bolsa do Prouni, é preciso ter participado de pelo menos uma das últimas duas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizada antes do processo seletivo do programa, e ter alcançado ao menos 450 pontos de média nas notas das cinco provas do certame.

Também é necessário que o candidato não tenha tirado zero na prova de redação e nem tenha participado do exame na condição de treineiro.

Os interessados precisam, ainda, comprovar renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio, por pessoa, para obter a bolsa integral. Já a bolsa parcial, que cobre metade do valor da mensalidade, a renda mensal por pessoa exigida é de até três salários mínimos.

>> Fique ligado sobre as principais notícias de concurso em nosso canal do Whatsapp