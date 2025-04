Horóscopo mensal: veja previsões para os signos no mês de abril de 2025

Abril traz uma energia intensa com Marte em Leão, favorecendo a expressão criativa e os desejos pessoais. É um mês vibrante, que mistura impulsividade e coragem com a busca por estabilidade.

A influência ariana, predominante no início do mês, impulsiona atitudes decididas e tomadas de risco, enquanto o ingresso do Sol em Touro, na segunda quinzena, convida a desacelerar e consolidar o que foi iniciado.

Logo no dia 7, Mercúrio encerra sua retrogradação em Áries, trazendo alívio para questões que vinham empacadas. Esse movimento permite resolver mal-entendidos e finalizar tarefas que estavam acumuladas. A comunicação se torna mais direta e assertiva, e é possível sentir maior clareza mental. Poucos dias depois, no dia 12, temos a Lua Cheia em Libra, que ilumina a necessidade de equilibrar nossos desejos pessoais com as demandas dos outros.

Essa fase marca um ponto de culminação nos relacionamentos, pedindo ajustes e um olhar mais cuidadoso para as parcerias. No mesmo dia, Vênus deixa seu movimento retrógrado, permitindo que os afetos fluam com mais leveza e harmonia.

No dia 16, Mercúrio ingressa em Áries, reforçando a assertividade nas palavras e decisões. É um período em que falar o que pensa se torna mais natural, mas é preciso cuidado com impulsos verbais e discussões desnecessárias. A entrada de Marte em Leão, no dia 18, intensifica o desejo de se destacar e de afirmar a própria identidade com brilho e confiança. As ações se tornam mais teatralizadas e apaixonadas, com uma vontade forte de protagonismo e reconhecimento.

Sol em Touro

O Sol ingressa em Touro no dia 19, mudando o ritmo para um tom mais estável e pacífico. Após a intensidade ariana, o período taurino pede foco no conforto, na segurança e na preservação de conquistas. É o momento de consolidar planos, buscar bem-estar e cuidar do corpo e das finanças. A Lua Nova em Touro, no dia 27, marca uma excelente fase para iniciar projetos voltados para a estabilidade, como investimentos e questões ligadas ao lar.

Finalizando o mês, no dia 30, Vênus retorna para Áries, reacendendo a paixão e o entusiasmo nas relações. Esse trânsito encoraja a tomada de iniciativas românticas e reforça o desejo de viver o amor com intensidade e autenticidade.

Abril é um mês de contrastes, em que a impulsividade ariana encontra a necessidade de estabilidade taurina, enquanto Marte em Leão convida a brilhar e a expressar quem você é com confiança e coragem.

Veja o horóscopo mensal de abril para cada signo

Áries

Abril traz um alívio significativo, especialmente na forma como você se comunica e se expressa. Com o fim da retrogradação de Mercúrio no seu signo, as palavras fluem com mais clareza e as ideias se tornam mais objetivas. Aproveite para resolver mal-entendidos recentes e dar andamento a projetos pessoais que estavam parados.

No campo dos relacionamentos, a entrada de Vênus em Áries reaviva o entusiasmo e a paixão, favorecendo iniciativas românticas. O ingresso do Sol em Touro reforça a importância de valorizar o que você já construiu, seja emocional ou materialmente. Invista em estabilidade financeira e na manutenção de laços significativos.

Touro

Com o Sol entrando no seu signo, você sente um chamado forte para buscar conforto e segurança. É hora de desacelerar e desfrutar das conquistas recentes, colocando foco na manutenção do seu bem-estar. O término da retrogradação de Mercúrio em Áries também ajuda a dissipar preocupações internas e a clarear suas prioridades.

Vênus em Áries pode despertar desejos por mudanças estéticas ou novas formas de expressão pessoal, mas evite tomar decisões impulsivas. Aproveite abril para organizar suas finanças e priorizar atividades que proporcionem prazer e estabilidade.

Gêmeos

A energia de abril pede mais estabilidade após um período de comunicação confusa. Com o fim da retrogradação de Mercúrio em Áries, você volta a sentir confiança nas interações sociais e nos diálogos profissionais. Aproveite para colocar em prática ideias que estavam apenas no campo do planejamento.

No campo amoroso, Vênus em Áries aquece seus encontros e favorece conexões que começam com leveza e espontaneidade. O Sol em Touro pede que você cuide da sua saúde mental e desacelere o ritmo, valorizando momentos de tranquilidade e reflexão sobre suas conquistas pessoais.

Câncer

Abril traz uma sensação de leveza após um período de introspecção. Com Mercúrio deixando de retrogradar em Áries, as questões profissionais que estavam confusas começam a se resolver. A clareza nas decisões retorna, e você sente mais segurança ao se posicionar.

Vênus em Áries reacende seu desejo de independência e liberdade emocional, mas não deixe que isso prejudique relações estáveis. O Sol em Touro pede que você fortaleça os vínculos com amigos e grupos, investindo em projetos coletivos que tragam senso de pertencimento e segurança.

Leão

Abril começa vibrante para você, especialmente com Marte entrando no seu signo no dia 18, dando aquele impulso de autoconfiança e liderança. O fim da retrogradação de Mercúrio em Áries traz clareza nos objetivos pessoais e profissionais, facilitando a tomada de decisões.

É hora de se comunicar com firmeza e mostrar ao mundo sua capacidade de liderança. Vênus em Áries renova o desejo por aventuras românticas e novos contatos. Com o Sol em Touro, a dica é equilibrar o desejo de brilhar com a necessidade de estabilidade, principalmente no trabalho e na vida financeira.

Virgem

O mês começa com um alívio notável: Mercúrio deixa de retrogradar em Áries, facilitando a gestão de crises e a resolução de problemas práticos. As tensões financeiras começam a se dissipar, e você pode encontrar soluções mais viáveis para pendências.

Vênus em Áries sugere que você explore novos interesses pessoais, especialmente aqueles que tragam prazer e satisfação imediata. Já o Sol em Touro pede que você invista no aprendizado e na troca de conhecimentos, aproveitando para expandir suas habilidades profissionais com cursos e formações.

Libra

Abril traz mudanças significativas nas relações. O fim da retrogradação de Mercúrio em Áries facilita a comunicação com parceiros e resolve impasses que estavam gerando desgaste. Vênus em Áries reacende a paixão e estimula a expressão autêntica nos vínculos amorosos.

Aproveite para ajustar acordos e esclarecer expectativas com quem você ama. Com o Sol em Touro, é hora de equilibrar desejos pessoais com a necessidade de estabilidade financeira. Valorize os recursos compartilhados e trabalhe para fortalecer as bases dos seus projetos conjuntos.

Escorpião

O mês de abril traz um convite para reorganizar a vida prática e profissional. Com Mercúrio deixando de retrogradar em Áries, o fluxo de trabalho melhora e as obrigações cotidianas se tornam mais fáceis de administrar. Aproveite para colocar em dia tarefas que ficaram acumuladas.

Vênus em Áries sugere explorar formas de autocuidado que também contemplem o corpo e a saúde. O ingresso do Sol em Touro pede atenção especial aos relacionamentos duradouros, valorizando o compromisso e investindo em parcerias que oferecem segurança emocional.

Sagitário

Abril vem como um sopro de liberdade e vitalidade. Com o término da retrogradação de Mercúrio em Áries, você se sente mais leve para expressar seus desejos e embarcar em novas aventuras. As ideias que antes pareciam caóticas agora ganham coerência e sentido.

Vênus em Áries acende a chama da paixão e traz encontros que movimentam sua rotina. O Sol em Touro pede mais consistência nos projetos, lembrando que a liberdade também exige responsabilidade. Foque em manter seus planos a longo prazo sem perder o entusiasmo.

Capricórnio

Abril inicia com uma energia mais clara e objetiva. Com Mercúrio fora da retrogradação em Áries, os assuntos familiares e domésticos voltam a fluir de maneira mais harmoniosa. Aproveite para resolver pendências e ajustar rotinas que estavam desorganizadas.

Vênus em Áries pode trazer um desejo de reconfigurar o espaço ao seu redor, buscando mais aconchego. O Sol em Touro reforça a importância de cultivar prazeres simples e estabelecer uma rotina que favoreça o bem-estar emocional.

Aquário

Abril chega com mais clareza para você. O fim da retrogradação de Mercúrio em Áries permite que você organize suas ideias e se comunique com mais eficiência. É um bom momento para compartilhar projetos pessoais e atualizar conversas pendentes.

Vênus em Áries traz uma energia vibrante para amizades e conexões sociais. O Sol em Touro reforça o desejo de estabilidade no lar, pedindo que você cuide do seu espaço com carinho e valorize o tempo com pessoas queridas.

Peixes

Abril pede mais atenção à forma como você lida com recursos e estabilidade. Com Mercúrio saindo da retrogradação em Áries, questões financeiras começam a se resolver, mas ainda exigem cautela. É um bom momento para revisar investimentos e fazer escolhas mais seguras.

Vênus em Áries desperta o desejo de valorização pessoal, então cuide da autoestima e das prioridades individuais. O Sol em Touro convida a manter os pés no chão, cultivando segurança tanto nos relacionamentos quanto na vida material.