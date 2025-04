Concurso do Ibama no Ceará: veja horários, o que levar e outras orientações para a prova

As provas do concurso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) serão aplicadas no próximo domingo (6) nas 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal. O certame oferece 460 vagas para nível superior, distribuídas entre os cargos de analista administrativo e analista ambiental, com salário inicial de R$ 9.994,60.

Os locais de prova foram divulgados pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) na última sexta-feira (28).

A seleção conta com três fases:

Prova objetiva (eliminatória e classificatória)

Prova discursiva (eliminatória e classificatória)

Avaliação de títulos (classificatória)

Horários das provas

Abertura dos portões: 12h

Fechamento dos portões: 13h

Início das provas: 13h30

Duração total: 4h30

O que levar no dia da prova

Para ter acesso à sala de aplicação, é obrigatório apresentar os seguintes itens:

Documento de identidade original

Comprovante de inscrição

Caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente

Sem esses documentos, o candidato não poderá realizar a prova.

O que não levar no dia da prova O candidato que for flagrado com qualquer um dos seguintes itens será eliminado do concurso: Aparelhos eletrônicos: celulares, tablets, fones de ouvido, smartwatches, calculadoras, pen drives e similares;

Óculos escuros e protetores auriculares;

Materiais não permitidos: lápis, lapiseiras, borrachas, marca-texto;

Acessórios: bonés, chapéus, gorros e chaves com alarme;

Recipientes ou embalagens não transparentes;

Armas brancas, como facas, canivetes e tesouras. Cronograma do concurso Provas objetivas e discursivas: 6 de abril

Divulgação dos gabaritos preliminares: 11 de abril

Resultado das provas objetivas e provisório da prova discursiva: 7 de maio

Os candidatos aprovados nas provas objetivas e discursivas ainda passarão por avaliação de títulos, última etapa do concurso.

