O que faz um analista administrativo do Ibama? Veja detalhes e salário da vaga para concurso público

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) está com concurso público para ser aplicado em abril. Ao todo, o certame oferece 460 oportunidades, com 130 delas reservadas para o cargo de Assistente Administrativo.

O que faz um analista administrativo do Ibama?

Com jornada de 40 horas semanais, os candidatos que pretendem concorrer ao cargo devem ter formação em qualquer curso de nível superior reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

Segundo o edital do concurso, a vaga, portanto, exige o cumprimento todas as atividades administrativas e logísticas relativas ao exercício das competências constitucionais e legais a cargo do Ibama (Lei nº 10.410/2002).

Quanto ganha um analista ambiental do Ibama?

A remuneração do cargo é a partir de R$ 9.994,60 (vencimento básico Classe A/Padrão I + gratificação de desempenho - GDAEM + auxílio alimentação), com possibilidade de gratificação com as seguintes titulações:

GQ I Especialização: R$ 464

GQ II Mestrado: R$ 922

GQ III Doutorado: R$ 1.387

Provas do concurso

As etapas de avaliação do concurso incluem a prova objetiva, que será de caráter eliminatório e classificatório, prova discursiva e a avaliação de títulos.

No caso das duas provas, a aplicação deverá ocorrer no dia 6 de abril. Os locais onde serão aplicadas as provas devem ser divulgados no dia 21 de março, em edital específico. Ao todo, serão quatro horas e meia de prova, com 120 questões, sendo 50 delas de Conhecimentos Básicos e 70 de Conhecimentos Específicos.

Já a prova discursiva terá uma redação de até 30 linhas, com tema relacionado aos objetos de avaliação de conhecimentos específicos para o cargo. A divulgação do edital de resultado final nas provas objetivas e de resultado provisório na prova discursiva do concurso está prevista para 7 de maio.

Veja o cronograma do concurso Ibama 2025:

Aplicação das provas objetivas e discursiva: 6 de abril.

Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas: 11 de abril

Divulgação do edital de resultado das provas objetivas e de resultado provisório na prova discursiva: 7 de maio.