Ibama abre inscrições para concurso com salário até R$ 9,9 mil nesta quinta (30); veja como se inscrever

As inscrições para o concurso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) começam às 10h desta quinta-feira (30). O certame oferta 460 vagas para cargos de analistas administrativo e ambiental, que exigem ensino superior.

O salário inicial em ambas as funções é de R$ 9.994,60, e há reserva de vagas para pessoas com deficiência (PCDs) e candidatos negros e pardos. Os aprovados serão lotadas no Ceará e nos demais estados, além do Distrito Federal.

Inscrições

As inscrições seguem até as 18h do dia 18 de fevereiro, pelo site do Cebraspe. Interessados em se candidatar devem pagar taxa no valor de R$ 95. Beneficiários inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e doadores de medula óssea podem solicitar a isenção da quantia, entre os dias 30 de janeiro e 5 de fevereiro.

Ao todo, os candidatos serão submetidos a três fases: provas objetivas, discursivas e avaliação de títulos. As duas primeiras possuem caráter eliminatório e classificatório e a última apenas classificatório.

Conforme o cronograma, as avaliações objetivas e discursivas acontecem no mesmo dia: 6 de abril. Elas serão aplicadas em todas as capitais, além do Distrito Federal. O resultado do certame está previsto para ser divulgado em 7 de maio.

Cronograma concurso Ibama 2025

Período de solicitação de isenção da taxa de inscrição: das 10h de 30 janeiro às 18h de 5 fevereiro.

Período de solicitação de inscrição: das 10h de 30 janeiro às 18h de 18 de fevereiro.

Data final para o pagamento da taxa de inscrição: 20 de fevereiro.

Aplicação das provas objetivas e discursiva: 6 de abril.

Divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas: 11 de abril

Divulgação do edital de resultado das provas objetivas e de resultado provisório na prova discursiva: 7 de maio.

