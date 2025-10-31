Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Foto de operação do Ibama na Feira da Parangaba, em Fortaleza. Na foto está uma servidora do Ibama segurando gaiolas, e ao fundo há um homem algemado no chão.

Segurança

Operação do Ibama na Feira da Parangaba multa 34 pessoas em R$ 465 mil por tráfico de animais

Quatro traficantes de animais foram presos pela Polícia Civil em Fortaleza

Redação 05 de Outubro de 2025
Foto de paisagem árida no Ceará, com galhos secos, montanha ao fundo e céu claro com nuvens

Ceará

Ibama não aprova estudo ambiental da mina de urânio de Santa Quitéria e pede detalhes a consórcio

Instituto é responsável pelo licenciamento de atividades que envolvem materiais radioativos

Nicolas Paulino 10 de Julho de 2025
agentes do ibama, de costas, diante de trânsito

Papo Carreira

Concurso Ibama: resultado final da prova objetiva é divulgado; acesse

Foi divulgado ainda o resultado provisório da prova discursiva

Redação 07 de Maio de 2025
Foto do jacaré resgatado em Caucaia. Na imagem, ele está em uma gaiola

Ceará

Jacaré é resgatado pela Polícia Militar em casa na Praia do Cauípe, em Caucaia; veja vídeo

Animal foi levado ao Ibama, onde passará pelos procedimentos adequados para soltura em habitat natural

Redação 02 de Maio de 2025
Jaguatirica foi resgatada pelo Ibama

País

Jaguatirica exibida nas redes por influencer é apreendida no Pará pelo Ibama

Mulher que domesticava o animal foi multada em R$ 10 mil

Redação 17 de Abril de 2025
Imagem de um profissional do IBAMA observando araras em um viveiro do CETAS, promovendo a conservação de espécies nativas no Brasil.

Papo Carreira

Gabarito das provas objetivas do Concurso do Ibama deve ser divulgado nesta sexta-feira (11)

O resultado final das provas objetivas e o resultado provisório da prova discursiva estão previstos para serem divulgados no dia 7 de maio

Redação 11 de Abril de 2025
Um agente do IBAMA observa pássaros silvestres

Papo Carreira

Que horas sai o gabarito do concurso do Ibama nesta terça (8)? Veja como consultar

Provas foram aplicadas no último domingo (6)

Redação 08 de Abril de 2025
Ibama

Papo Carreira

Concurso do Ibama: Veja pontuação mínima prevista para evitar eliminação

As provas foram aplicadas neste domingo (6)

Redação 07 de Abril de 2025
Imagem de um carro do Ibama fazendo a fiscalização em uma área de desmatamento

Papo Carreira

Saiba quando sai o gabarito do Concurso do Ibama pela Cebraspe

Aplicação das provas objetivas e discursiva ocorre neste domingo, 6 de abril

Redação 06 de Abril de 2025
Ao todo, o processo seletivo oferece 460 vagas para cargos de nível superior, distribuídas para as 27 unidades da federação

Papo Carreira

Concurso do Ibama será aplicado neste domingo (6) em todas as capitais

Abertura dos portões está marcada para meio dia no horário de Brasília

Agência Brasil 05 de Abril de 2025
1 2 3