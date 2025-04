Concurso do Ibama: Veja pontuação mínima prevista para evitar eliminação

As provas objetivas e a prova discursiva do concurso do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) foram aplicadas neste domingo (6) nas 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal. Conforme o cronograma do concurso, a divulgação dos gabaritos preliminares das provas objetivas deve ser feita no dia 11 de abril.

Entre questões de conhecimentos básicos e específicos, as provas têm pontuação máxima de 120 pontos. Conforme descrito no edital do certame, será eliminado o candidato que não alcançar os seguintes critérios mínimos:

10 pontos em Conhecimentos Básicos;

21 pontos em Conhecimentos Específicos;

36 pontos no total das provas objetivas.

Como a nota é definida?

No modelo de provas do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), cada questão tem apenas duas opções de resposta: certo (C) ou errado (E).

Se o candidato acertar, marca um ponto e cada erro resulta na perda de um ponto. Caso o candidato marque as duas alternativas ou deixe a questão em branco, a pontuação é nula.

A prova discursiva tem valor máximo de 20 pontos e é avaliada da seguinte forma:

a apresentação e a estrutura textuais e o desenvolvimento do tema totalizarão a nota relativa ao domínio do conteúdo (NC), com pontuação máxima de até 20 pontos;

a avaliação do domínio da modalidade escrita totalizará o número de erros (NE), considerando‐se aspectos de natureza gramatical, tais como: grafia, morfossintaxe e propriedade vocabular.

O concurso

O certame oferta 460 vagas para ensino superior, distribuídas entre os cargos de analistas administrativo e ambiental. O salário inicial é de R$ 9.994,60, e há reserva de oportunidades para pessoas com deficiência (PCDs) e candidatos negros.

Os selecionados serão lotados no Ceará e nos demais estados do País, além do Distrito Federal. A previsão é que o resultado seja divulgado em 7 de maio.

