Fies 2025: MEC encerra inscrições para vagas remanescentes do programa nesta terça (29)

As inscrições para as vagas remanescentes do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies) se encerram nesta terça-feira (29), e devem ser realizadas por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

O Fies abre a possibilidade de financiamento para estudantes que desejem entrar para cursos de graduação em instituições de educação superior privadas participantes do programa do governo federal.

Os estudantes pré-selecionados deverão comparecer à instituição de ensino superior entre 7 e 8 de maio, confirmando todas as informações declaradas no ato da inscrição.

A lista com o resultado da ordem de classificação e da pré-seleção será divulgada no dia 6 de maio, com chamada única e lista de espera.

Quem pode tentar participar do Fies?

Para participar do programa é preciso atender às condições citadas abaixo: