Incrições para o Fies do 2º semestre abrem nesta quinta (22) e terão cotas pela primeira vez

As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) abriram nesta quinta-feira (22), e seguem disponíveis apenas até a próxima terça-feira (27). O resultado da pré-seleção está previsto para dia 9 de setembro. Porém, quem não conseguir, pode tentar novamente no período entre 16 e 29 de outubro, no período de convocação das vagas remanescentes.

O Fundo de Financiamento Estudantil concede financiamento a estudantes de curso de graduação em instituições privadas de ensino superior.

A edição deste ano é a primeira em que haverá cotas raciais. A reserva de vagas será para candidatos que se declaram:

Pretos;

Pardos;

Indígenas;

Quilombolas;

Pessoas com deficiência.

Além disso, a metade das vagas será destinada para estudantes com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa e inscritos no CadÚnico.

No caso do critério por renda, o financiamento pode ser de até 100%. Porém, é importante que o CadÚnico esteja atualizado.

Como se inscrever para o Fies?

As inscrições para o Fies devem ser feitas no portal oficial do MEC.

No momento da inscrição, o candidato deve selecionar até três cursos, em ordem de preferência.

Quem pode se inscrever no Fies?

O financiamento depende da renda familiar do candidato, que deve ser de até três salários mínimos por mês por pessoa, ou seja, R$ 4.236.

Além do critério de renda, também pode se inscrever os candidatos que participaram do Enem, e fizeram 450 pontos ou mais nas provas, além de não terem zerado a redação.