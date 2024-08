Casas de Cultura Estrangeira da UFC abrem 1.489 vagas; saiba como se inscrever

A Universidade Federal do Ceará (UFC) divulgou, nesta terça-feira (20), os editais da seleção pública de novos alunos para as Casas de Cultura Estrangeira, com ingresso previsto para o emestre letivo de 2024.2.

Ao todo, 1.489 vagas são ofertadas, sendo 759 para ingressantes no semestre inicial e 730 para interessados em realizar o teste de nível.

O taxa de inscrição no processo seletivo é de R$ 90, sendo um valor único, sem cobrança de mensalidades. No entanto, um valor precisará ser pago pela matrícula, que será informado em uma data posterior.

As inscrições poderão ser realizadas a partir das 10h do dia 25 de gosto até o final do dia 8 de setembro, de acordo com os horários de Fortaleza.

O processo de inscrição será feito exclusivamente online, atarvés do site oficial da seleção.

Semestre inicial

Para as pessoas que não possuem nenhum conhecimento prévio do idioma escolhido, as vagas estão distribuídas entre as seguintes casas de cultura: Alemã, Britânica, Francesa, Hispânica, Italiana e Portuguesa.

Teste de Nível

Para interessados em realizar o teste de nível, eles podem optar pelas casas de cultura Alemã, Britânica, Francesa, Hispânica, Italiana e Portuguesa. O teste é ideal para quem já possui algum conhecimento do idioma e deseja ser alocado em um nível correspondente ao seu domínio.

Cronograma

As provas escritas e objetivas serão realizadas no dia 29 de setembro de 2024, no período da manhã para o semestre inicial e no período da tarde para o teste de nível.

Todas os atos e informações sobre a seleção serão divulgadas no site do processo seletivo, que estará disponível a partir do dia 25 de agosto.

Todo o processo seletivo é de responsabilidade da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC). Dessa forma, em caso de dúvidas, o candidato deve entrar em contato por meio do portal da seleção.

As aulas nas Casas de Cultura são presenciais e terão início previsto para o dia 21 de outubro. Elas estão localizadas na área 1 do Centro de Humanidades da UFC, no Campus do Benfica (Fortaleza).