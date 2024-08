Ceará tem maior taxa da abstenção do CNU no Brasil, diz Governo

Com 71 mil inscritos no Concurso Nacional Unificado (CNU), o Ceará foi o estado com a maior taxa de abstenção, chegando a 59,65% de faltosos. Os dados foram consolidados nesta segunda-feira (19) e mostram que, em todo o País, 970.037 pessoas fizeram as provas, resultando numa abstenção nacional de 54,12%.

Ainda no domingo (18), data da realização das provas, a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, afirmou que a ausência foi alta em todo o território nacional, mas dentro da média para concursos públicos.

Atrás do Ceará no ranking de faltosos, aparecem os estados do Acre e Espírito Santo, respectivamente com 59,18% e 58,70% de abstenção. O Distrito Federal foi a UF com o menor número de ausentes, com 43,39% (veja ranking completo abaixo).

No percentual de ausentes por bloco, os candidatos do bloco 8 de nível intermediário foram os que mais faltaram às provas, com 62,05% de abstenção, ainda conforme dados do MGI.

Enem dos Concursos

Mesmo com a abstenção elevada, o concurso se mantém como o maior já realizado no País. O certame ofertou 6.640 vagas em 21 órgãos federais, sendo aplicado em 228 cidades espalhadas por todos os estados do País, além do Distrito Federal.

Além das oportunidades imediatas, o certame tem, também, um banco de candidatos, com mais de 13 mil classificados que ficarão na lista de espera, com a possibilidade de novas convocações, inclusive para vagas temporárias caso surjam.

De R$ 4,4mil a R$ 22,9 mil Variam os salários básicos iniciais dos aprovados, conforme o cargo.

O gabarito das provas deve ser divulgado nesta terça-feira (20). O resultado do certame será divulgado em 21 de novembro e, em janeiro de 2025, começarão as convocações para a posse dos aprovados, bem como para os cursos de formação em carreiras específicas.

Confira percentual de candidatos ausentes por UF:

AC 59,18%

AL 53,49%

AM 56,88%

AP 54,97%

BA 55,74%

CE 59,65%

DF 43,39%

ES 58,70%

GO 53,75%

MA 54,06%

MG 55,72%

MS 57,68%

MT 54,12%

PA 57,50%

PB 53,64%

PE 56,50%

PI 55,70%

PR 55,27%

RJ 51,15%

RN 53,94%

RO 54,79%

RR 47,82%

RS 54,33%

SC 55,54%

SE 55,34%

SP 56,52%

TO 53,72%

Total 54,12%

Confira o percentual de candidatos ausentes por bloco:



Bloco 1 - Infraestrutura, Exatas e Engenharia - 52,51%

Bloco 2 - Tecnologia, Dados e Informação - 50,75%

Bloco 3 - Ambiental, Agrário e Biológicas - 47,98%

Bloco 4 - Trabalho e saúde do servidor - 48,05%

Bloco 5 - Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos - 53,77%

Bloco 6 - Setores econômicos e regulação - 52,02%

Bloco 7 - Gestão governamental e Administração Pública - 48,96%

Bloco 8 - Nível intermediário - 62,05%