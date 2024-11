Gabarito oficial preliminar da 1ª fase do vestibular Uece 2025.1 é divulgado; veja respostas

Os gabaritos oficiais preliminares da 1ª fase do vestibular 2025.1 da Universidade Estadual do Ceará (Uece) foram divulgados nesse domingo (17), logo após a aplicação das provas, pela Comissão Executiva do Vestibular (CEV), divisão da instituição responsável pelo certame.

As versões definitivas dos documentos serão publicadas somente em 9 de dezembro, após as 17 horas, no site oficial da CEV.

GABARITOS PRELIMINARES UECE 2025.1:

A 1ª fase do certame aconteceu nesse domingo, com a aplicação da prova de Conhecimentos Gerais, de múltipla escolha, composta de 85 questões (valendo cada uma dois pontos) distribuídas em disciplinas de três áreas de conhecimentos: Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática, e Linguagens e Códigos.

Cerca de 42 mil pessoas confirmaram a inscrição no vestibular de 2025.1 da Uece. Para vagas em Fortaleza, foram 28.571 inscrições, já para o Interior do Estado são 14.396 candidatos.

Recursos e questionamentos

Das 8h desta segunda (18) até as 17h de terça-feira (19), é possível solicitar recurso em relação às provas da 1ª fase, questionando o gabarito oficial preliminar e/ou os enunciados das questões das avaliações, por meio do portal da CEV.

Os resultados dos pedidos estão previstos para serem divulgados no mesmo endereço eletrônico em 27 de novembro, após as 17h.

Número de vagas e 2ª fase

Ao todo, são ofertadas 2.850 vagas, das quais 1.274 são para os cursos da Capital cearense e 1.576 vagas para os cursos das unidades da Uece localizadas nos municípios de Aracati, Canindé, Crateús, Limoeiro do Norte, Iguatu, Itapipoca, Mombaça, Tauá, Quixadá e Quixeramobim.

A 2ª fase acontecerá nos dias 15 e 16 de dezembro (domingo e segunda-feira), com a realização de quatro provas, sendo uma de Redação e três Específicas, conforme o curso de opção do candidato.